Walt Disco actúa en directo desde Glasgow (Escocia) para SON Estrella Galicia

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda post-punk Walt Disco, a través de una serie de shows en directo desde Glasgow (Escocia), se suma al elenco internacional que SON Estrella Galicia está presentando antes de sus futuras giras por España, retransmitiendo sus actuaciones en los canales digitales de la cervecera, por los que ya han actuado Katy J Pearson, The Ninth Wave, Lauran Hibberd o Queralt Lahoz.

Walt Disco, originarios de Glasgow, se formaron en 2016 y sus influencias proceden no solo de la música, sino también de conceptos como el amor, el glamour y la androginia.

En 2018 publicaron sus dos primeros singles 'Dream Girl # 2' y 'Drowning In Your Velvet Bed', otros tres en 2019 'My Pop Sensibilities', 'Strange To Know Nothing' y 'Dancing Shoes Won't Fix My Mind' y, a finales de septiembre de 2020, su primer EP, 'Young Hard And Handsome'. Hace pocos días lanzaron su ultimo corte, 'Selfish Lover'.

El directo de Starchild & The New Romantic, proyecto del artista multidisciplinar y actor Bryndon Cook que recientemente editó su segundo álbum, 'Forever', pondrá fin a este proyecto musical de SON Estrella Galicia.