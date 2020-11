Una jornada de Asaja refleja el "enorme esfuerzo inversor" de agricultores andaluces en modernizar sus cultivos de riego

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja-Sevilla ha organizado este miércoles una jornada sobre modernización y optimización del riego para dar a conocer las conclusiones del Grupo Operativo sobre el Control Inteligente de Termografía (CIT), y en la que se ha puesto de manifiesto el "enorme esfuerzo inversor" de los agricultores andaluces para modernizar sus cultivos de riego, que ha llevado a que ocho de cada diez hectáreas de regadío andaluz se riegue ya por goteo.

Además, uno de cada cuatro agricultores andaluces de regadío cuenta ya con sensores y dispositivos digitales para optimizar el uso del agua en sus cultivos, según ha informado Asaja en un comunicado.

Se trata de un dato que, según ha puesto de manifiesto el asesor técnico del proyecto CIT y gerente de Aquamática, Julio Frías, refleja la "buena acogida" que tienen las nuevas tecnologías aplicadas al riego, el "único modelo de cultivo que permite mantener más o menos estable la productividad en regiones mediterráneas como Andalucía, sujetas a largos periodos de ausencia de precipitaciones", según explican desde Asaja.

A lo largo de los dos últimos años, el proyecto CIT ha profundizado en la búsqueda de la gestión óptima del agua de riego a través de un sistema automatizado que evite la lixiviación de abonos, mejore la eficiencia energética, analice la distribución del riego, detecte las plantas estresadas y las anomalías.

En el proyecto, liderado por Asaja-Sevilla, han participado el CSIC-Irnas, la empresa 258Innova24, la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir y Asaja-Andalucía.

En la inauguración de la jornada, la delegada Institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura, Margarita Paneque, ha puesto el acento en el carácter esencial de la actividad agraria y en su dependencia de los factores climatológicos.

Se trata de una actividad "muy condicionada por el cambio climático y el carácter variable y errático de las precipitaciones", por lo que "es fundamental que el agricultor cuente con herramientas y aplicaciones que le ayuden a gestionar mejor ese bien escaso que es el agua".

En este aspecto ha profundizado también el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, quien ha descrito las principales actuaciones del proyecto y ha lamentado la situación "crítica" en la que se encuentra hoy la cuenca del Guadalquivir, con los embalses por debajo del 30% de su capacidad, unos niveles "muy preocupantes de cara a la próxima campaña de riego".

"SIN PRODUCTIVIDAD NO HAY NEGOCIO AGRARIO"

Ricardo Serra, como agricultor y regante, ha compartido el interés de los agricultores por todas las nuevas tecnologías aplicadas al campo que mejoren la productividad, puesto que, según ha remarcado, "sin productividad no hay negocio agrario, y sin negocio agrario desaparece la actividad en el campo".

Por su parte, el director del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, José Enrique Fernández, ha centrado la primera parte de su intervención en la exposición de la agricultura intensiva sostenible, aquella que "garantiza la rentabilidad, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el paisaje junto al bienestar socioeconómico de la comunidad rural", y ha instado al agricultor a "centrarse en un modelo de agricultura que compagine la búsqueda de la rentabilidad a medio y largo plazo y la aceptación social de su actividad".

Para responder a la cuestión central de su ponencia '¿Cómo puede el agricultor utilizar un bien escaso como el agua para sacarle el mayor partido?', José Enrique Fernández ha recordado que, en la era de la 'Agricultura 4.0', se abaratan los costes y se multiplican las herramientas de sensorización y digitalización del campo, lo que permite que el agricultor tenga más fácil el acceso a datos agronómicos precisos para mejorar su tarea de evaluación económica continua en la búsqueda de las decisiones más correctas.

RIEGO DE PRECISIÓN Y DEFICITARIO

En este escenario de innovación tecnológica y agricultura sostenible es en el que se enmarca el riego de precisión, que es aquel en el que no se riega toda la finca por igual, sino en el que cada planta recibe el agua justa en el momento adecuado.

Para lograr este objetivo, el agricultor debe conocer "a la perfección" su parcela y su cultivo y contar además con el apoyo de las nuevas tecnologías para obtener este conocimiento, según explican desde Asaja.

Pese a que la información "no siempre es fácil de interpretar", y pese a que aún hay algunas tecnologías con un precio elevado, José Enrique Fernández sostiene que "no hay que tener miedo a la sensorización y digitalización del campo".

Por su parte, el investigador titular del Ifapa Iván Francisco García ha expuesto los aspectos más destacables de la aplicación de la termografía y de los infrarojos a la gestión sostenible de los recursos hídricos y la programación de riegos.

Esta es precisamente una de las tecnologías que más se han potenciado en el Grupo Operativo CIT. El desarrollo tecnológico implementado supone, según Asaja, "un gran avance" en el proceso de acercamiento al cultivo y ayuda a conocer, en tiempo real, las respuestas fisiológicas del cultivo para tomar y corregir decisiones.

Tanto José Enrique Fernández como Iván Francisco García y Julio Frías se han centrado en el riego deficitario, dado que lo habitual en el campo es que los productores no dispongan de un recurso ilimitado, por lo que el desarrollo de estas estratégicas "no es una cuestión caprichosa" y al agricultor "no le queda otra alternativa, es una cuestión de necesidad".

El asesor técnico del proyecto CIT y gerente de Aquamática, Julio Frías, ha explicado el funcionamiento de la cámara termográfica de medición que se ha utilizado en las fincas del proyecto y que, mediante la toma de fotos termográficas del arbolado y un algoritmo de filtrado, permite interpretar la situación hídrica precisa de cada uno de los árboles de la parcela.

La jornada ha contado también con las intervenciones del subdirector de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Manuel León, quien ha expuesto la nueva línea de ayudas a inversiones en las explotaciones agrarias, y del director general de la Producción Agraria, Manuel Gómez, que ha instado a los agricultores a dirigirse a los servicios técnicos de las organizaciones agrarias para tramitar estas ayudas que pueden solicitar hasta el 4 de enero.

Por último, Julio Frías ha resumido las "prestaciones" que debe exigir el agricultor de las nuevas herramientas tecnológicas, y ha destacado que "deben ser de fácil manejo e interpretación de datos y permitir la integración con otros sistemas, porque el objetivo debe ser la integración de todos los sistemas en una única plataforma que no demande mucho tiempo al agricultor y le dé respuestas claras y directas".