La Junta reafirma su apuesta por el Cedefo de Cazorla (Jaén) con una inversión de 3,24 millones

JAÉN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta reafirma su compromiso con la construcción del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cazorla (Jaén), que cuenta con una inversión de 3,24 millones de euros.

La delegada territorial del ramo en la provincia jiennense, Soledad Aranda, ha manifestado en una nota que la apuesta por la conservación del patrimonio natural de la provincia jiennense es "total y firme", lo que se plasma en nuevas inversiones en infraestructuras y en medios técnicos y humanos para el Plan Infoca.

"Me sorprende que el PSOE pregunte por los motivos del retraso en la construcción del Cedefo de Cazorla. La respuesta es sencilla: el Cedefo no está hecho todavía porque cuando los socialistas estaban en el Gobiero de Andalucía no fueron capaces de poner una sola piedra en este proyecto, pese a que lo presentaron hace varios lustros y disponían de la finca desde hace más de una década", afirma Aranda.

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible recuerda que ha sido el nuevo Gobierno de Andalucía quien ha abanderado la construcción del Cedefo de Cazorla, que ya se encuentra adjudicado y cuyas obras comenzarán de una manera inminente.

No obstante, ha incidido en las condiciones especiales que viven Jaén, Andalucía y España respecto al estado de alarma, algo que ha limitado la ejecución de proyectos de obra pública: de ahí que Soledad Aranda inste al PSOE a "decir la verdad" y le pide que reconozca que "el Cedefo no está hecho porque los socialistas no fueron capaces de hacerlo en todo el tiempo que estuvieron en la Junta".

Por otro lado, la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible recuerda la lucha decidida contra el fuego con más medios técnicos y personales. "Precisamente, el pasado miércoles entregamos a los operativos del Plan Infoca de Jaén dos nuevas autobombas; desde 2006 no se había renovado ninguno de estos vehículos en la provincia y ha sido este Gobierno el que ha realizado una apuesta decidida. Luchar contra el fuego conlleva dotar a los técnicos de mejores medios tecnológicos", ha afirmado la delegada.

La Junta de Andalucía ha destinado alrededor de 15 millones de euros en los dos últimos años en inversiones con el fin de consolidar el plan de modernización del Infoca, iniciado en 2019, y avanzar en el nuevo modelo de Extinción de Incendios 3.0, cuyo objetivo es dar respuesta a los fuegos asociados al cambio climático.

De esta forma, el operativo andaluz contará este año con un presupuesto de casi 171,9 millones de euros y con más y mejores medios para prevenir y combatir los incendios forestales en Andalucía.