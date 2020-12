El Parlament afirma que aplicar el 155 ha afectado al despliegue de la ley de cambio climático

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles las conclusiones de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Climática con las que la Cámara catalana constata que el despliegue de la Ley de cambio climático ha sido insuficiente, entre otros motivos, por los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el 1-O y por la pandemia del Covid-19.

Las conclusiones del informe, que se han debatido y llevado a votación este mismo martes en el pleno del Parlament, se han aprobado con los 76 votos favorables de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, los votos en contra de Cs y el PP y la abstención del PSC.

Otra de las conclusiones aprobadas --en este caso por unanimidad-- insta al Govern a identificar y acompañar a los sectores económicos que deben hacer una transición para adaptarse a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático o para transformarse para alcanzar un bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco general de la apuesta por la economía circular y de creación de lugares de trabajo verdes.

Por otro lado, el Parlament ha aprobado otro punto que constata que existe un retraso en el despliegue de energías renovables en Catalunya y que el Govern ha incumplido el plazo de dos años para la aprobación de la ley de residuos pese al compromiso del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

De este modo, ha avalado un punto del informe con el que se insta al Govern a priorizar y desarrollar todas las acciones posibles de protección de territorios y espacios vulnerables para frenar la degradación del patrimonio natural y la pérdida de la biodiversidad.

"HOJA DE RUTA PARA EL FUTURO"

Para presentar el informe, la diputada de la CUP y presidenta de la comisión Nàtalia Sànchez ha reivindicado que todas las políticas públicas, aunque sean en el ámbito autonómico o local, son importantes e "imprescindibles para trazar una hoja de ruta para el futuro" y para garantizar que Catalunya sea un territorio pionero en la lucha contra el cambio climático.

El diputado de Cs Francisco Javier Domínguez ha alertado de que "no se podrá dar cumplimento a las tareas o objetivos" del informe de la comisión ya que, según él, no existe continuidad en el tiempo del proyecto y porque los planteamientos no son suficientemente representativos o plurales para sacar conclusiones rigurosas.

Por su parte, Jordi Terrades (PSC) ha puesto de relieve los acuerdos para la reducción de gases hasta el 2030 por parte de la Unión Europea (UE) y la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París con la Presidencia del demócrata Joe Biden, y ha defendido que los gobiernos y administraciones tienen en deber de impulsar medidas en esa línea, que permitan impulsar la mitigación y adaptación al cambio climático.

Desde la bancada de los comuns, Lucas Ferro ha alertado de que se ha perdido una década en la lucha contra el cambio climático en Catalunya y ha afeado a los últimos gobiernos el "incumplimiento flagrante" por no proponer medidas para impulsar la fiscalidad verde, para garantizar la biodiversidad o para fomentar las energías renovables, además de que no haya una Conselleria de Medio Ambiente.

Por su parte, el popular Santi Rodríguez ha opinado que es "poco el trabajo" que ha realizado la comisión y ha defendido que al informe le falta contemplar ciertas dotaciones presupuestaras necesarias para llevar a cabo la mayoría de las medidas detalladas, según el.

Para el diputado de ERC Ferran Civit, en Catalunya urge revertir el modelo económico basado en el capitalismo para impulsar un modelo de construcción y turismo más sensible con el cambio climático, y ha apelado al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para reprocharle la construcción del macrocomplejo del BCN World en Tarragona.

Además, Josep Puig (JxCat) ha insistido en que el clima es un bien esencial para el bien de la Tierra y ha llamado al compromiso individual y colectivo para revertir la tendencia "consumista" de la ciudadanía, ya que, de no hacerlo, ha augurado que causará un efecto nocivo en la sociedad en los próximos años.