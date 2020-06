El Parlament aprueba la protección y regulación de olivos monumentales

Prospera sin votos en contra y con las abstenciones de comuns y CUP al verla insuficiente

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la proposición de ley de protección de los olivos monumentales, que tiene por objetivo regular y proteger los olivos identificados como tal y establecer políticas y mecanismos de conservación y protección del paisaje de olivares y actividades agrícolas.

La iniciativa, impulsada por el PSC-Units, ha prosperado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto los comuns y la CUP, que se han abstenido al considerar que el texto es insuficiente, han explicado en un pleno en formato reducido para garantizar las medidas de seguridad por el coronavirus.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha garantizado su compromiso con reservar partidas presupuestarias y tramitar rápidamente el reglamento de esta norma, y ha subrayado que la pandemia por coronavirus ha demostrado que "el medio natural y la biodiversidad forman parte de la salud individual y colectiva".

El texto prohíbe deteriorar, arrancar, y comercializar olivos y olivares monumentales --más allá de la transacción por la venta de terrenos que contengan ejemplares, que deberán conservarse en el mismo lugar--, y fija un régimen sancionador con multas de hasta 48.000 euros por incumplir la normativa.

Establece que un olivo es monumental si tiene un perímetro de tronco de al menos 350 centímetros --tomando la medida a 130 centímetros del suelo--, o una edad igual o superior a 350 años, mientras que fija que un olivar monumental es un recinto agrícola de olivos con una densidad mínima de 20 olivos monumentales por hectárea.

IMPULSO DEL PSC

Desde el PSC-Units, Jordi Terrades ha asegurado que promovieron esta iniciativa con la voluntad de reunir el máximo consenso posible, y ha destacado que representa un primer paso, que se debe desarrollar para cumplir sus objetivos: "Tenemos que dejar caminar la ley, y tendremos tiempo para hacer retoques".

Montserrat Macià (JxCat) ha resaltado la importancia de hacer compatible la protección de este patrimonio con que continúe siendo una fuente de riqueza, y que "las contrapartidas y compensaciones sean ventanas de oportunidad" que no penalicen a los agricultores.

La republicana Irene Fornós ha celebrado que la norma proteja un patrimonio natural, agrario y cultural que incluye el "mayor espacio de olivo farga de todo el mundo, desde Terres de l'Ebre y el Montsià" (Tarragona) hasta la Plana Baixa (Castellón), ha señalado.

Francisco Domínguez (Cs) ha defendido que la norma proteja los olivos sin perjudicar a sus propietarios, y ha acusado al Govern de no haber dado importancia al asunto al inicio, y a los socialistas de no haber intentado presentar un texto compartido con otros grupos: "No sé si es cuestión de medallas y logros territoriales".

El popular Alejandro Fernández ha resaltado que no han podido apoyar algunas de las enmiendas porque consideran que proponían unas cuantías para el régimen sancionador que no se correspondían con uno "efectivo y razonable", y ha recalcado la importancia del acuerdo con los propietarios de los ejemplares.

ABSTENCIÓN DE COMUNS Y CUP

Desde los comuns, David Cid ha advertido de que la definición de olivo monumental implicará que muchos ejemplares queden desprotegidos: "Espero equivocarme, pero creo que no tardaremos mucho en modificar el texto, porque se tendrá que ampliar la protección. Seguiremos viendo camiones en el Montsià llevándose olivos".

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha coincidido en sostener que la norma es insuficiente: "Se han incorporado enmiendas nuestras, pero no se ha llegado lo suficientemente lejos", por lo que su abstención quiere representar una voz crítica ante esta insuficiencia, ha dicho.