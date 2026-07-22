La plantilla de Leche Pascual en Gurb (Barcelona) retoma la huelga y las protestas

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la planta de Leche Pascual en Gurb (Barcelona) ha anunciado que retoma la huelga y las protestas ante la falta de avances en las negociaciones por el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 80 personas, informa el Col·lectiu Ronda en un comunicado este miércoles.

La plantilla ha asegurado que la empresa "se niega a mejorar su oferta indemnizatoria de 3,5 millones de euros" y se remite a la posibilidad de que el nuevo propietario de la planta (Casa Tarradellas) ofrezca trabajo a los trabajadores.

Ha lamentado que Casa Tarradellas "se niega a concretar mínimamente el ofrecimiento" sobre el número de contrataciones, las condiciones laborales básicas, y que no ofrece garantías reales de continuidad o permanencia.

Por ello, la plantilla hará este jueves la huelga prevista para el pasado lunes y se manifestará ante la sede central de la empresa en Madrid.

Además, también protestará en las puertas de la fiesta de verano de Casa Tarradellas, que se celebrará este viernes.