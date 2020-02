PSOE considera "muy grave" que la pareja de un edil de Manzanilla (Huelva) "facture 7.400 euros al Ayuntamiento"

Publicado 18/02/2020 16:32:32 CET

HUELVA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha tildado este martes de "muy grave" que el Ayuntamiento de Manzanilla "haya facturado en solo cinco meses unos 7.400 euros a una empresa de artesanía familiar, que es de la pareja del concejal de Festejos y Agricultura, Manuel Rodríguez (PP)".

En rueda de prensa, Ruiz ha señalado que "nos gustaría saber la postura de los otros grupos políticos que apoyan al gobierno en la localidad", Independientes por Huelva e Independientes por Manzanilla, ya que considera que "con su silencio se están convirtiendo en cómplices de lo que está pasando".

Igualmente, el socialista ha incidido en que les parece "reprochable" la actitud del presidente del PP, Manuel Andrés González, que dijo este lunes que "no iba a hacer declaraciones y que se remitía a las declaraciones de su concejal en Manzanilla" al respecto.

Ruiz ha finalizado indicando que "vamos a esperar esas explicaciones y si se rectifica" y sino "nos guardaremos algún tipo de acción que se pueda acometer".

En esta misma línea, se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, quien pidió explicaciones este pasado lunes al alcalde del PP de la localidad, Javier Serrano.

Carrillo ha calificado de "escandalosa" la situación y ha aseverado que los vecinos de este municipio deben saber los motivos por los que se factura a esta empresa una cantidad "tan elevada y con conceptos que no se corresponden la actividad en sí del comercio".

Al hilo de ello, los socialistas de la localidad consideran una "falta de respeto" a las otras empresas del municipio "que desde el Ayuntamiento solo se facture a la de la mujer de un concejal". "No queremos que nuestros ciudadanos estén al margen de la gestión municipal. Exigimos transparencia y lealtad a la hora de gobernar y este tipo de actuaciones quedan muy lejos de ser decentes", han concluido.

Según Carrillo, "nuestras arcas municipales no podrán sostenerse en los próximos años, si en solo siete meses de gobierno se han derrochado 7.500 euros, en cuestiones que no están claras. Por ello, no nos queda otra de pedir respuestas a un asusto tan opaco y tan extraño".

Por último, el portavoz socialista ha advertido al equipo de gobierno que "no nos quedaremos de brazos cruzados hasta que se aclare la situación y expongan las razones por las que esto ha sucedido de esta manera. No queremos que se ningunee a nuestros ciudadanos ni a nuestros empresarios".