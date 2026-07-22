Sector de la uva de mesa del Vinalopó prevé vender los primeros racimos certificados a partir del 15 de agosto

Visita de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Mari Àngels Ramón-Llin - CONSEJO REGULADOR

ALICANTE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector de la uva de mesa del Vinalopó, en la provincia de Alicante, espera que los primeros racimos certificados se empiecen a comercializar a partir del 15 de agosto y que la campaña se alargue hasta finales de diciembre o principios de enero.

Así lo ha señalado, en un comunicado, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, tras recibir una visita de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Mari Àngels Ramón-Llin, acompañada por la subdirectora del área, en una jornada institucional de "apoyo y reconocimiento" a la técnica del embolsado.

La jornada ha incluido un recorrido guiado por una finca de Novelda, donde se estaba llevando a cabo el embolsado de la variedad aledo, una de las siete variedades amparadas por la DOP, cuyo consumo está tradicionalmente vinculado a la Navidad.

Durante el recorrido, se ha realizado una demostración práctica de esta labor, técnica manual y artesanal que distingue a la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y que constituye "uno de los principales valores diferenciales" de esta DOP "frente al resto de producciones de uva de mesa", ha señalado la entidad.

Al respecto, el Consejo Regulador ha apuntado que "el embolsado es una muestra del intenso trabajo artesanal que acompaña a esta uva de mesa durante todo su ciclo productivo antes de llegar al consumidor".

Tras la visita al campo, los asistentes han compartido un almuerzo de trabajo, tras el que la directora general y el resto de representantes de la Conselleria se han reunido con el pleno del Consejo Regulador en la sede de la entidad.

En este encuentro, se ha puesto en valor el "compromiso" de la administración autonómica con el sector y se han abordado "las líneas de colaboración futuras, centradas en la promoción de la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y en la investigación de sus múltiples beneficios nutricionales y para la salud".

El Consejo Regulador ha agradecido "este gesto de apoyo y reconocimiento por parte de la Conselleria de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca", que, a su juicio, "refuerza la importancia del embolsado como práctica tradicional y como garantía de calidad de la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó".