La UPNA organiza una simulación internacional estudiantil de las negociaciones sobre el cambio climático

Es una cita simultánea online en la Comunidad foral, País Vasco, Francia y Kenia

PAMPLONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) es una de las instituciones de ambos lados de los Pirineos que han organizado para el próximo miércoles, 9 de diciembre, un evento titulado 'Cita de las innovaciones para el planeta'.

En concreto, el alumnado llevará a cabo una simulación de la toma de decisiones en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP), que se desarrollará online de forma simultánea en los campus de Arrosadia, en Pamplona, País Vasco (Bilbao, Irún, San Sebastián), Burdeos y Nairobi (Kenia). Los estudiantes interesados pueden inscribirse para participar a través de la web de la UPNA.

Esta iniciativa, denominada 'COP in MyCity', está organizada por el Institute for Advanced Research in Business and Economics (Inarbe) de la UPNA, la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, la Escuela Superior de Tecnologías Industriales Avanzadas (ESTIA, por sus siglas en francés) de Bidart (Francia) y la entidad gala de apoyo a países en desarrollo Initiative Développement (ID), con el apoyo de la Eurorregión NAEN (Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra). La conexión con Kenia es posible gracias a la ayuda de la asociación CliMates.