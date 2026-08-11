Cantabria destina 1,5 millones a ayudas para modernizar la flota pesquera y reforzar su sostenibilidad en 2027

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria ha convocado las ayudas para inversiones a bordo de los buques pesqueros correspondientes al ejercicio 2027, dotadas con un presupuesto máximo de 1,5 millones de euros y cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), está dirigida a armadores y propietarios de buques pesqueros con puerto base en la región, así como a comunidades de bienes y otras agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora.

Estas ayudas, cuyo plazo para solicitarlas será de tres meses a partir de este miércoles, tienen como objetivo impulsar la modernización de la flota pesquera cántabra, favoreciendo una actividad más competitiva, segura y respetuosa con el medio marino.

Las inversiones subvencionables incluyen actuaciones destinadas a reducir el impacto ambiental de la pesca, mejorar la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático, reforzar las condiciones laborales y de seguridad a bordo, sustituir o modernizar motores e incrementar la calidad y el valor añadido de los productos pesqueros.

En concreto, entre las líneas de ayuda contempladas figuran las inversiones para reducir el impacto de la pesca en el medio marino y favorecer la eliminación gradual de descartes; actuaciones de eficiencia energética y mitigación del cambio climático; y mejoras de las condiciones laborales, de higiene, salud y seguridad a bordo.

También recogen la sustitución o modernización de motores principales o auxiliares en buques de hasta 24 metros de eslora; y proyectos para incrementar la calidad, seguridad y valor añadido de los productos pesqueros.

La intensidad máxima de las ayudas oscilará entre el 40% y el 75% de la inversión subvencionable, en función de la actuación realizada. Además, las operaciones podrán contar con una cofinanciación europea de hasta el 70% a través del FEMPA.

La consejera, María Jesús Susinos, ha destacado que esta convocatoria refuerza el compromiso del Gobierno regional con el sector pesquero, estratégico para la comunidad, apoyando las inversiones que permiten a los profesionales desarrollar su actividad en mejores condiciones de seguridad, rentabilidad y sostenibilidad.

Susinos ha subrayado que la modernización de la flota es "fundamental" para afrontar los retos actuales del sector, especialmente en materia de eficiencia energética y adaptación a las exigencias medioambientales, garantizando al mismo tiempo la viabilidad económica de las empresas pesqueras y el futuro de las comunidades costeras.

En último lugar, ha señalado que estas ayudas facilitan la incorporación de mejoras tecnológicas y de equipamiento que reducen el consumo de combustible, disminuyen las emisiones y contribuyen a una gestión más responsable de los recursos marinos, en línea con las políticas europeas de sostenibilidad, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.