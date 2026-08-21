Los inmigrantes vuelven a ocupar la playa de El Trampolín de Ceuta tras ser desalojado para la limpieza

Varios inmigrantes acampados en la playa del Trampolín este jueves - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Centenares de inmigrantes han vuelto a ocupar este viernes la playa de El Trampolín en Ceuta tras el desalojo de la zona para acometer tareas de limpieza. Esta playa se ha convertido en los últimos días en el auténtico epicentro de la crisis migratoria que atraviesa la Ciudad Autónoma desde la entrada masiva del pasado 30 de julio y 31 de julio.

A primera hora de la mañana de este viernes, los inmigrantes --entonces, todos magrebíes-- eran agrupados entre un espigón y el muro de la Planta Desaladora de Ceuta. Mientras, operarios de limpieza comenzaban a llegar al lugar para barrer y desinfectar el lugar. La condición que puso la ciudad este jueves para que se limpiara la playa era, precisamente, garantizar la seguridad de los operarios.

Mientras los empleados --escoltados por la Policía-- trabajaban en la limpieza y los inmigrantes que habían pernoctado en El Trampolín aguardaban en una zona concreta, han comenzado a llegar otros inmigrantes, en este caso subsaharianos que portaban en muchos casos bolsas de comida previamente entregadas por las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan con los colectivos de inmigrantes.

En cualquier caso, tal y como han dicho portavoces de organizaciones como Elin, los inmigrantes permanecerán en El Trampolín mientras que no tengan otro sitio donde pernoctar.

Al final de la mañana, los inmigrantes han vuelto a desplegarse por la playa, una vez concluidas las tareas de limpieza y desinfección de la misma. Muchos, llegaban con casetas de campaña fabricadas, mientras que otros volvieron a montar las suyas con diversos materiales que encontraron por la zona.