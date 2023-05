Asociación de alimentos solidarios pide al Gobierno que "no vete" en el Senado mejoras para suprimir el IVA a donaciones

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS) ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "no veten" las enmiendas para mejorar la Ley de desperdicio alimentario, a su paso por el Senado --donde continuará su tramitación esta semana--, para que incluya no solo la supresión del IVA a las donaciones de particulares sino también a las compras que realizan los bancos de alimentos con dichas donaciones en metálico.

"Se lo hemos pedido tantas veces, estamos cansados ministra, ya no sabemos cómo hacerlo, pero de nuevo le pedimos que ahora no, que no veten las enmiendas sin dar la oportunidad de ser debatidas y votadas y que sus compañeros del Grupo Parlamentario Socialista faciliten o al menos no se opongan a que salgan adelante", reclama el presidente de ANDAS, Santiago López, en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y enviada pocas semanas después de otra misiva dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según explica el presidente de ANDAS, Santiago López, la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular dice que "se aplicará el tipo del 0 por ciento a las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos" pero solo se aplica a las donaciones efectuadas por las grandes superficies y no a las donaciones particulares.

Para el presidente de ANDAS, esta situación supone "una clara e injusta discriminación a los cerca de 4 millones de ciudadanos (casi el 10% de la población), que participan en las grandes campañas de recogidas de los Bancos de Alimentos y que suponen más del 20% de sus recursos".

De acuerdo con los cálculos de la asociación, el IVA que los particulares pagan con sus donaciones en metálico a los bancos de alimentos, supone aproximadamente 3,5 millones de euros anuales, que podrían destinarse para comprar alimentos necesarios para los 1,2 millones de beneficiarios a los que atienden.

Al respecto, se presentaron varias enmiendas al proyecto de ley en el Congreso, de las cuales salió adelante una del PP en la que se pide al Gobierno que establezca, "en el menor tiempo posible", un mecanismo para "la aplicación inmediata del tipo del 0 por ciento a todas las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos".

El presidente de ANDAS celebra como un avance la aprobación de esta enmienda pero lamenta que el Gobierno vetara otras dos de Ciudadanos y el PDeCAT sobre el mismo tema que recogían también la devolución del importe del IVA a las entidades sin fines de lucro que utilicen las donaciones recibidas en metálico, para las compras de alimentos o artículos de primera necesidad para ser donados.

Ciudadanos ha confirmado a Europa Press que volverá a presentar una enmienda en este sentido en el Senado. En concreto, el texto presentado por esta formación en el Congreso pedía que "cuando dichas entregas sean hechas por particulares, directamente o a través de la colaboración de terceros, y en los casos de compras directas, se podrá solicitar la devolución del impuesto satisfecho a través de los procedimientos que se determinen reglamentariamente".

Según precisa el presidente de ANDAS, el Gobierno ha vetado estas enmiendas argumentando que supone un aumento de gasto o disminución de ingreso, pero López ha defendido que tendría "un impacto mínimo en los presupuestos, ampliamente compensado con la generosidad de los donantes e inversamente proporcional a la ayuda a prestar a las personas con inseguridad alimentaria y al incremento de las colas del hambre".