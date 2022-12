Manos Unidas: "Nos llenamos la boca hablando de derechos humanos pero la desigualdad es cada vez más grande"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manos Unidas ha denunciado que los derechos humanos no se respetan en su totalidad en ningún país del mundo, con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre para conmemorar la adopción, por parte de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

A pesar de que los derechos humanos amparan teóricamente a todos los hombres y mujeres desde el momento de su nacimiento, la ONG de la Iglesia católica en España lamenta que esto no se cumple.

"Vivimos en un mundo extremadamente complicado en el que nos llenamos la boca hablando de derechos humanos, mientras entre ricos y pobres la desigualdad es cada vez más grande", ha afirmado María José Hernando, del departamento de Estudios de Manos Unidas.

Esa desigualdad, según señala Hernando, es "la causa del aumento del hambre y la pobreza, que son dos de las vulneraciones de los derechos humanos más vergonzantes que puedan darse".

Por ello, para la ONG, resulta "difícil" hablar de derechos en un mundo en el que 1.300 millones de personas viven en la pobreza y en el que se permite que 828 millones de seres humanos se acuesten sin saber si van a poder comer al día siguiente.

"¿Podemos, realmente hablar de derechos humanos ante un niño malnutrido, ante las poblaciones indígenas y campesinas expulsadas de sus territorios, ante los trabajadores esclavos o con una retribución que nunca les permitirá salir de la pobreza, ante las mujeres maltratadas, analfabetas, marginadas o ante los migrantes que huyen de las guerras, del hambre y de la pobreza para encontrar solo rechazo y más violencia?", se ha preguntado Hernando.

LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS POR LOS DDHH

Por su parte, el Pacto Mundial de la ONU España ha advertido, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, de que, en España, "solo una de cada 10 empresas españolas mide los impactos de su actividad en los derechos humanos".

Según los resultados de una consulta a 2.500 empresas españolas, el 74% de estas no dispone de una política de derechos humanos, un documento que sirve como base para incorporar la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas las funciones empresariales, así como detectar áreas de riesgo o necesidades de formación.

Desde el Pacto Mundial de la ONU España lo consideran como un instrumento imprescindible para estructurar el trabajo de la entidad en la materia y destacan sobre este dato que "las empresas no serán sostenibles si no incorporan en sus planes políticas y estrategias sobre derechos humanos". "Es su deber no solo respetarlos, sino también hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación", ha subrayado.

Algo mayor es el número de empresas que llevan a cabo evaluaciones a proveedores en la materia, con un 21%, un porcentaje que aumenta hasta el 40% en el caso de las grandes empresas y en sectores concretos como el de utilidades y energía (46%) y el de servicios financieros de banca y seguros (34%).

En cuanto a las medidas específicas que llevan a cabo las empresas españolas para respetar derechos humanos concretos, el estudio destaca que el 63% de las empresas españolas cuentan con un plan de igualdad, un 16% más que en la consulta realizada en 2018; un 41% de las entidades consultadas cuentan con una política de diversidad y no discriminación y un 37% apuesta por la inclusión de personas con discapacidad dentro de la plantilla.

Según la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez, algunas acciones de las empresas en materia de derechos humanos "son bastante alentadoras", pero ha animado a las compañías "a que formen parte de un plan estructurado en la materia para poder hacer frente a todos y cada uno de los impactos de su actividad".