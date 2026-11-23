Foto de familia de la jornada 'Mayores conectados: Tecnología e IA'. - CEOMA

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha enfatizado en la necesidad de una inteligencia artificial accesible para las personas mayores y libre de edadismo durante la jornada 'Mayores conectados: Tecnología e IA', celebrada este lunes en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en la que distintos expertos han coincidido en que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas no debe ir ligada a la pérdida del trato humano y las relaciones personales.

La jornada ha servido para cerrar el ciclo 'Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual', subvencionado por el IMSERSO, y abordar las oportunidades y los riesgos de la innovación tecnológica para este colectivo. Durante la inauguración, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha defendido que las personas mayores no deben ser únicamente usuarias de estas herramientas, sino participar también en su creación y desarrollo para contribuir a una tecnología "más accesible y humana".

La ponencia inaugural, titulada 'Inteligencia artificial, derechos y protección de las personas mayores', ha corrido a cargo de la CEO de CVA y creadora del proyecto IA + Igual, Marisa Cruzado, que ha señalado que la inteligencia artificial "ya está influyendo en la vida de las personas mayores".

En este sentido, Cruzado ha lanzado cuestiones como por ejemplo si la IA tiene en cuenta a toda la sociedad humana, pero ha evidenciado que "la IA no tiene sentimientos, no realiza un aprendizaje experimental, simplemente está programada para dar siempre una respuesta que nos satisfaga".

"No saber usarla no nos hace inútiles porque la IA nos ha invadido en los últimos tres años y el desconocimiento es generalizado", ha afirmado Cruzado, al tiempo que ha alertado de los sesgos que pueden incorporar los sistemas de inteligencia artificial y ha defendido la necesidad de una supervisión humana que permita evaluar los riesgos y corregir errores. Además, ha subrayado que las personas deben estar "verdaderamente en el centro" del desarrollo tecnológico.

La primera mesa de debate, dedicada a la tecnología y la inteligencia artificial al servicio de las personas mayores y moderada por el presidente del Grupo de Mayores de Telefónica, Santiago González, ha contado con la participación de la directora de Fundación Más Senior, Sonia Catalán, quien ha defendido que la edad no puede convertirse en una barrera para utilizar estas herramientas. No obstante, ha señalado que su potencial debe ir acompañado de formación y que la inteligencia artificial nunca podrá sustituir la empatía ni las relaciones personales.

Por su parte, el director de estrategia de salud de IBH, Juan Miguel Cabello, ha expuesto las oportunidades de la inteligencia artificial en el ámbito sociosanitario y ha presentado la asistente virtual AMY. También ha explicado que los profesionales médicos utilizan herramientas de inteligencia artificial para realizar diagnósticos diferenciales y agilizar su trabajo.

El responsable de RECONECTADOS en la Fundación Telefónica, Ignacio González, ha destacado la rapidez con la que avanza esta tecnología y ha señalado que el temor que genera es compartido por todas las generaciones. Asimismo, ha defendido que se trata de una herramienta "para toda la sociedad y que habla nuestro idioma". En la misma mesa, Enrique García, en representación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha advertido de los riesgos relacionados con los sesgos, la transparencia y la privacidad, además de recordar que estas herramientas pueden tener un coste para los usuarios. "Los consumidores tienen desconfianza con independencia de la edad", ha añadido.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LAS PERSONAS MAYORES

La segunda sesión, centrada en la voz de las personas mayores ante la transformación digital, ha abordado la alfabetización digital y la necesidad de que el diseño de las herramientas tenga en cuenta a este colectivo. El gerente y coordinador general de la Universidad Permanente UNATE, Francisco Gómez, ha planteado si quienes desarrollan estas tecnologías tienen presentes las necesidades de las personas mayores y ha defendido la importancia de preservar las relaciones personales y fomentar el pensamiento crítico.

En esta mesa, la secretaria general de la Confederación Nacional de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS), María José Salvador, ha reclamado una alfabetización digital adaptada y respetuosa, al considerar que "una sociedad inclusiva no puede permitir que la edad sea un motivo de exclusión social". También ha señalado que algunas personas mayores ya utilizan la inteligencia artificial para complementar y agilizar procesos, pero sin sustituir las relaciones personales.

La tecnología aplicada a los cuidados ha centrado otra parte del debate. En esta línea, el presidente de la Fundación ASISTED, Gabriel Calzado, ha señalado que "las tecnologías formarán parte del futuro en los cuidados, pero hay que estar atentos a los conflictos éticos y sociales que pueden llevar implícitos", así como de los riesgos relacionados con la desconfianza, los sesgos, la privacidad y el fraude.

Por último, Pilar Rodríguez, de la Fundación Acción, Bienestar y Desarrollo (ABD), ha alertado de que una parte de las personas mayores continúa al margen del mundo digital, una situación que puede provocar aislamiento, estrés y rechazo a la tecnología. En este sentido, ha afirmado que el 78% de las personas que no acceden a las apps dependen de los hijos y "la tecnología las ha invisibilizado y excluido" y ha defendido que deben garantizarse los mismos servicios y derechos tanto a quienes pueden acceder a las herramientas digitales como a quienes no pueden o no quieren utilizarlas.

La jornada ha concluido con una llamada a impulsar redes de participación presencial en las que las personas mayores estén involucradas en los procesos de innovación y a promover "un cambio sistémico" que tenga en cuenta sus necesidades y su capacidad para participar en el desarrollo tecnológico.