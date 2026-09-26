El Congreso pide que los centros ocupacionales preparen a las personas con discapacidad para el mercado laboral

Archivo - Una persona escribiendo en el teclado del ordenador - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso ha aprobado esta semana dos proposiciones no de ley por la que insta al Gobierno a dar "un nuevo enfoque" a la regulación de los centros ocupacionales, con itinerarios personalizados que preparen a las personas con discapacidad para el mercado laboral, y para mejorar la atención integral a personas con amputaciones.

"Exigimos pasar de la mera 'ocupación del tiempo' a la capacitación real. Queremos itinerarios personalizados que preparen para los retos de hoy de digitalización, de sostenibilidad, de innovación y que conduzcan, a quien así lo desee, a un empleo digno, protegido y ordinario, pero siempre en libertad y con plenos derechos", ha subrayado la ponente socialista Mercè Perea, sobre la primera de las iniciativas, ambas presentadas por el PSOE.

El texto, consultado por Europa Press, insta al Gobierno a incorporar, entre los objetivos de la regulación de los centros ocupacionales, la promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad.

En concreto, busca "el desarrollo integral de la persona, atendiendo a sus potencialidades, intereses y capacidades"; favorecer "procesos de aprendizaje significativo, participación social y formación pre laboral", y diseñar apoyos que formen parte de "itinerarios personalizados inclusivos orientados a la vida autónoma y participación comunitaria".

Por otro lado, también han aprobado en esta Comisión otra proposición no de ley socialista sobre la atención integral a las personas con amputaciones.

"Las personas que han sufrido una amputación requieren un abordaje integral y, además, es un deber público garantizar su dignidad y autonomía. Asimismo, el impacto emocional condiciona de forma directa el éxito de su recuperación física y por eso es tan importante una atención a la salud mental desde que entran al hospital", ha defendido la vicepresidenta primera de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y diputada por Granada, Olvido de la Rosa.

El texto aprobado también apuesta por garantizar la prevención, la autonomía personal y la igualdad territorial de quienes han sufrido una amputación. Según señala la diputada socialista, ha de ser "responsabilidad de todas las administraciones" y "las CCAA deben ejecutar las mejoras para reducir las listas de espera en discapacidad".

Se trata de mejorar aspectos como el abordaje del pie diabético, promover equipos multidisciplinares en los hospitales de referencia, garantizar un acceso equitativo a las prótesis de alta tecnología y evitar el endeudamiento de los afectados con medidas adicionales, así como seguir impulsando el deporte adaptado, entre otros aspectos.