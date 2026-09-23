Gobierno revela que 54 menores de Ceuta han sido reagrupados con familiares en Península y tramitan 300 expedientes más

Varios migrantes en la playa de Trampolín, a 22 de septiembre de 2026, en Ceuta (España) El Gobierno ha reforzado desde este martes el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54 menores que entraron en Ceuta en julio han sido reagrupados con sus familias en la península por procedimiento de urgencia, según ha confirmado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

En este momento, se encuentran abiertos más de 300 expedientes de reagrupamiento familiar en península que están siendo estudiados por el Área de Menores de la ciudad de Ceuta, tras la realización de las entrevistas. El Ministerio de Juventud e Infancia, a través de la UMAIME, participa, apoya y presta ayuda a la ciudad de Ceuta en estos trámites, entrevistando a menores, detectando vulnerabilidades, según ha informado el departamento de Sira Rego

La reagrupación familiar es un trámite habitual en el momento en el que un niño o niña es declarado en situación de desamparo. Cuando sus familiares reclaman que se ponga en marcha el reagrupamiento o el niño o niña lo alega, se comprueba el vínculo familiar entre los adultos y los menores antes de proceder con el reagrupamiento.

Dentro del procedimiento a seguir se incluye el viaje del adulto a Ceuta para recogerlo y acreditar el vínculo con el niño/a. Una acreditación que debe realizar Policía, que autoriza su salida. Finalmente, la ciudad de Ceuta informa a Fiscalía y a los servicios sociales de la CCAA de destino.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el reagrupamiento familiar de los niños y niñas es siempre la primera opción, ya sea en el país de origen o en cualquier otro lugar. No obstante, ha recordado que para que se pueda llevar a cabo debe ser acorde al interés superior del menor, debe comprobarse que existe un núcleo familiar que garantice sus derechos y debe haber colaboración y garantías por parte del país en el que se encuentre la familia.

En el caso de los reagrupamientos familiares en el país de origen, los plazos se pueden extender durante meses ya que con lleva la implicación de distintas administraciones y autoridades extranjeras.

Según los datos aportados por Rego en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, actualmente hay filiados en Ceuta 2.300 menores y ha resaltado la menor complejidad de los procesos cuando la familia del menor está ya en España. "Lógicamente entenderán que si la familia está en península o está en España, es mucho más sencillo, nos ahorramos mucho tiempo, es mucho más ágil, e igual de garantista", ha argumentado Rego.