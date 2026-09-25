El Gobierno activa un plan de choque de 45 días con refuerzo voluntario en Extranjería para agilizar la regularización

Archivo - Oficina de extranjería, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque de 45 días mediante un acuerdo de encomienda de gestión para agilizar la tramitación de solicitudes de residencia vinculadas al nuevo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, con un refuerzo voluntario en Extranjería.

Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), el acuerdo tiene por objeto la encomienda por parte de la Dirección General de Gestión Migratoria a la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio de la realización de las actuaciones de carácter material o técnico del procedimiento de gestión administrativa de las solicitudes de la regularización.

"Esta encomienda de gestión responde a razones de eficacia, dados los recursos materiales y técnicos de que disponen la parte encomendada. Dicha encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio", apunta.

Gracias a esta vía, funcionarios de las Oficinas de Extranjería habilitadas en todo el territorio nacional podrán participar colaborativamente en la revisión de filiaciones, grabación de datos y solicitud de antecedentes policiales o judiciales, con independencia del lugar donde se haya presentado la solicitud.

Además, la participación de los empleados públicos en este dispositivo de refuerzo será de carácter voluntario y se llevará a cabo fuera de la gestión ordinaria de sus competencias habituales. Para ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones transferirá el crédito necesario --previa autorización del Ministerio de Hacienda-- para abonar los correspondientes complementos de productividad al personal implicado.

Para supervisar la marcha del proceso y la liquidación de las partidas presupuestarias destinadas a la productividad de los funcionarios, el departamento ministerial ha constituido una Comisión de Seguimiento paritaria que se disolverá automáticamente al término de los 45 días previstos en la encomienda.