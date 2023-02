La Fundación Vicente Ferrer lanza la campaña 'Destino: Igualdad' y forma a mujeres como conductoras de mototaxis

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) ha lanzado la campaña 'Destino: Igualdad', con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, y ha llevado a cabo una formación para que las mujeres viudas y madres solteras de la India aprendan a conducir mototaxis.

Las primeras 23 participantes se graduaron en febrero y ya son muchas más las que han solicitado unirse. "Esta es la primera vez que formamos a conductoras de rickshaw (como se conoce popularmente en la India a este tipo de vehículo), pero si algo tengo claro es que no será la última. Desde que se ha corrido la voz, y otras mujeres las han visto conducir, son muchas las peticiones que hemos recibido", ha explicado la directora del Programa de Mujeres de la FVF, Vishala Ferrer.

Para contribuir a romper las barreras de género y conseguir que sean líderes del cambio en su comunidad y en la sociedad, la FVF impulsa formaciones especializadas en el aprendizaje de distintos oficios: conducción, costura, ganadería, agricultura y la creación de pequeños negocios.

"Llevo más de 50 años en la India, y esta es la primera vez que me subo a un rickshaw conducido por una mujer", ha manifestado recientemente la presidenta de la Fundación, Anna Ferrer, en el acto de entrega de llaves de los primeros vehículos.

Según indican desde la fundación, unos 46 millones de mujeres en la India son viudas y 13 millones son madres solteras, según datos oficiales. La independencia económica permite a estas mujeres no sólo sacar adelante a sus familias y ganar en autoestima y confianza, sino que contribuye a romper la discriminación hacia el colectivo.

Además, explican que tener sus propios ingresos impulsa la creación de redes de apoyo entre mujeres, al tiempo que se apoya la educación de sus hijos e hijas. "El aumento de mujeres en profesiones tradicionalmente masculinizadas impulsa su liderazgo en ámbitos donde no suelen estar presentes. Estos cambios tan necesarios hacen que aumente su respeto social y visibilización para las futuras generaciones", ha señalado la directora general de la FVF, Luz María Sanz.

Las madres solas, grupo dentro de cual se incluye tanto a mujeres viudas como aquellas en que el marido no vive en el núcleo familiar, afrontan una situación de extrema vulnerabilidad, según advierte la FVF.

"Cuando murió mi marido, mi familia y vecinos me dejaron de lado. Creían que por ser viuda traía mala suerte", señala Nagalakshmi. Su marido murió cuando ella era muy joven dejándola sola a cargo de una niña de 8 meses y un hijo de 3 años. "Hasta ahora no había mujeres que supieran conducir en mi pueblo. Yo soy la única, la primera, y por ello me miran con respeto", asegura.

Este 8 de marzo, la FVF invita a sumarse a esta campaña a todas aquellas personas comprometidas por la igualdad bajo el hashtag #DestinoIgualdad. "Hay paradas. Hay obstáculos. Pero vislumbramos la meta con un objetivo claro; la igualdad", subraya.