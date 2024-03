El Gobierno marcha con Comisión 8M en Madrid pero sin mezclarse: pancartas separadas para PSOE y Sumar

Ministras del PSOE en la marcha de la Comisión 8M en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

El Movimiento Feminista de Madrid advierte a la ministra de Igualdad de que "se está posicionando en el lado equivocado"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vuelto a alinearse este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la marcha convocada en Madrid por la Comisión 8M, a la que han acudido siete ministras y Fernando Grande-Marlaska, así como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Sin embargo, los socios de coalición han vuelto a marchar con pancartas separadas y dentro de Sumar, Más Madrid también se ha disgregado. A la marcha también ha acudido Podemos con su propio lema.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a "reivindicar" en este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ante un "problema real", que es la extrema derecha, antes de participar en la marcha convocada por la Comisión 8M en Madrid.

Redondo ha acudido acompañada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la ministra de Inclusión, Elma Saiz y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; así como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que suele acudir a esta manifestación todos los años, y otros cargos del PSOE. La pancarta del PSOE rezaba: 'Invertir en Igualdad, avanzar como sociedad'.

ANA REDONDO: "MUCHO CAMINO POR DELANTE"

"Reivindicar, hay mucho camino por delante. Es fundamental que se sigan dando pasos hacia delante. Hay un problema real, que es la extrema derecha. Sus políticas pretenden retrotraer los derechos de las mujeres a unas posiciones que creíamos haber resuelto, por eso estamos aquí avanzando en derechos", ha explicado Redondo en declaraciones a los medios antes de dar comienzo la manifestación de la Comisión 8M.

Igualmente, la titular de Igualdad ha agradecido a todas las mujeres que van a salir en las distintas marchas en las ciudades españolas para "reivindicar sus derechos".

En este sentido, ha trasladado su "reconocimiento" por "el buen trabajo desarrollado". "Somos la cuarta democracia europea en materia de igualdad, lo que significa que hemos trabajado bien", ha asegurado.

YOLANDA DÍAZ: "EL MACHISMO SE ACABÓ"

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes en la manifestación convocada por la Comisión 8M en Madrid que el machismo "se acabó en España, en el deporte, en el cine y en todos los lugares de nuestras vidas". La pancarta de Sumar rezaba: '#SeAcabó. Feminismo para ser libres. Feminismo para vivir en paz'.

"Hoy en definitiva sí podemos decir que se acabó el machismo en España, que de acabó el machismo en el deporte, vimos la lección que nos han dado nuestras campeonas, las mujeres desde el mundo deportivo, desde el fútbol, pero también se acabó en el cine, se acabó en todos los lugares de nuestras vidas", ha indicado la líder de Sumar, que por primera vez acude a una marcha del 8M ya que la fecha coincide con el cumpleaños de su hija.

Díaz ha acudido a la manifestación que ha partido de Atocha en compañía de la titular de Juventud, Sira Rego, y con una delegación de Sumar, que ha llevado su propio cartel, que reza 'Se acabó. Feminismo para ser libres. Feminismo para vivir en paz'. También ha acudido la ministra de Sanidad, Mónica García, con sus compañeras de Más Madrid.

"Hoy es un día muy importante para todas mujeres y hombres feministas del país, el movimiento feminista es el movimiento de la emancipación por excelencia, es el movimiento que cambia la vida de los hombres y las mujeres y sobre todo que gana libertades para nuestra sociedad", ha añadido.

Pese a ello, Díaz ha destacado que hay que "seguir conquistando muchos más" derechos pese al avance, como por ejemplo, según ha remarcado, "seguir avanzando en los permisos retribuidos, en la política de cuidados y tenemos que seguir reduciendo la brecha retributiva".

"Tenemos que acabar con la precariedad que sufrimos las mujeres en los puestos de trabajo, tenemos que acabar con las violencias machistas", ha pedido la ministra.

Además, la líder de Sumar ha pedido la paz en Palestina al término de sus declaraciones : "Queremos clamar por la paz, pidiendo el alto el fuego en Palestina, solidarizarnos con las mujeres y niños asesinados por una guerra cruel".

MÓNICA GARCÍA: "EL MOVIMIENTO FEMINISTA ES IMPARABLE"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acompañado a su formación Más Madrid. García ha recalcado que el movimiento feminista es "imparable" y ha defendido que es "futuro, derechos y libertad".

"Vamos a apostar por reforzar nuestra Atención Primaria y por el aumento del salario mínimo porque son políticas feministas. Lucharemos porque las mujeres ocupen el lugar que merecen y por respetar los derechos de las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos", ha señalado.

IRENE MONTERO: "NO HEMOS HECHO MÁS QUE EMPEZAR"

Por otro lado, la exministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha asegurado durante su asistencia a la marcha de la Comisión 8M en Madrid que las calles se van a llenar de mujeres diciendo que esto no ha hecho más que empezar. Montero ha acudido junto con otras compañeras de Podemos como Ione Belarra o Isa Serra.

"Hermanas, amigas, no hemos hecho más que empezar y vamos a conseguir aún mucho más y vamos a ir aún mucho más lejos", ha señalado frente a "los machistas que quieren recortar en derechos de las mujeres" pero también frente a quienes dicen que no se puede, que hay que conformarse, que no se puede seguir avanzando en derechos, que se ha ido demasiado lejos.

Montero ha insistido en que el principal mensaje del feminismo este 8 de marzo tiene que ser que con la paz. "Hoy nuestra acción política, nuestra cabeza, nuestros cuerpos están con las mujeres, las niñas, los niños palestinos, con ese pueblo de Palestina que está sufriendo un genocidio por parte del estado genocida de Israel, con la complicidad absoluta de Estados Unidos y de Europa", ha recalcado.

Mientras, desde el movimiento Feminista de Madrid, la otra marcha convocada en la capital, que mantiene diferencias con la Comisión 8M en cuestiones como la abolición de la prostitución o la Ley Trans, ha avisado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de que "se está posicionando en el lado equivocado" al sumarse a una manifestación "ampara al sector que quiere regular la prostitución como si fuera un trabajo para las mujeres".