Igualdad recaba datos de un presunto caso de violencia vicaria en Tenerife, que elevaría a dos los asesinados en 2026

La Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro (i); la ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez (d), durante un Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto caso de violencia vicaria en Tenerife que, de confirmarse, elevaría a dos los menores asesinados presuntamente por su padre este año.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en X, que señala que el menor tiene 10 años y el suceso ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, un hombre ha matado presuntamente a su hijo y ha herido de gravedad a la madre del pequeño durante la madrugada de este viernes, 20 de febrero, en su vivienda de Arona, en la isla de Tenerife.

Los hechos se han producido sobre las 01.00 horas de este viernes, en una vivienda de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que, al llegar, encontraron al pequeño fallecido. Si bien, se desconoce aún con qué se le causó la muerte, mientras que su madre estaba gravemente herida y se encuentra ingresada en un centro hospitalario de la isla.

Asimismo los agentes encontraron al padre del menor con un arma blanca y en el intento de reducirlo, finalmente tuvieron que realizar varios disparos, falleciendo el presunto autor de los hechos.

Precisamente, el departamento que dirige Ana Redondo confirmó este miércoles el primer asesinato por violencia vicaria de este año, de una menor de 12 años, presuntamente asesinada por su padre en Castellón.