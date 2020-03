El Gobierno dice que no podía cancelar el 8M porque la competencia era de las CC.AA.

Manifestación del 8M (Día Internacional de la Mujer) en Madrid a 8 de marzo de 2020 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que su departamento no podía cancelar la manifestación del Día de la mujer, que se celebró el 8 de marzo, o cualquier otro evento en esas fechas porque hasta el 14 de marzo, que se decretó el estado de alarma, las competencias en esta materia las tenían las comunidades autónomas.

Illa ha dado explicaciones sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, a la que ha acudido a informar sobre la situación de la crisis del coronavirus. Durante la sesión, la portavoz de Sanidad del PP, Cuca Gamarra, y el de Vox, Juan Luis Steegmann, han criticado que el Ejecutivo permitiera esta celebración cuando, a su juicio, conocía el riesgo de contagio, ya que unos días después tomaba decisiones restrictivas para la ciudadanía.

El ministro ha explicado que el mismo 8 de marzo "al anochecer" recibió la llamada de los consejeros de Sanidad de País Vasco y Comunidad de Madrid en la que le comunicaban un aumento "sustancial" de los casos en sus autonomías y le trasladaron su intención de poner en marcha varias medidas que "harían oficiales al día siguiente". En este sentido, ha recordado que eran los consejeros "los competentes" para actuar de este modo, al menos "hasta el 14 marzo", cuando se decretó el estado de alarma.

"Yo no puedo tomar medidas de salud pública, no puedo suspender una manifestación, no puedo suspender un partido de fútbol u ordenar una medida restrictiva", ha apuntado Illa, quien ha explicado que recibió estos mensajes de los consejeros porque se había convocado entre ellos y acordado conjuntamente que se coordinarían en este asunto. De hecho, el ministro reconoce que los dirigentes de País Vasco y Comunidad de Madrid fueron "leales" en este sentido al informarle.

Fue tras ese contacto, según señala el responsable de Sanidad, cuando los dirigentes autonómicos decidieron suspender la actividad escolar o los eventos de más de 1.000 personas, entre otras iniciativas. "El día 12 las extendimos a toda España y el 14 dictamos el estado de alarma", ha apuntado el ministro, señalando la "rapidez" con la que, a su juicio, se realizó este proceso debido, según indica, a la "situación cambiante".

Del mismo modo, apunta que el aumento de casos registrado tras el 8M es "la fotografía" de lo que pasó entre 7 y 10 días antes, que es cuando se producen los contagios, es decir "en la última semana de febrero". En este sentido, ha señalado que en Vitoria saben que esta situación se produjo en un velatorio, mientras que en la capital no conocen la razón. "Probablemente fue la entrada masiva de gente contagiada", ha indicado, para señalar que se podría tratar de un grupo de 60, 70 o 100 personas infectadas, aunque no puede confirmarlo "con certeza".

"Me piden que tenga capacidad de saber aquello que no se me notifica y no la voy a tener en la vida", ha concluido el minisitro.