Miguel (2 meses), entre los asistentes más pequeños este 25N en Madrid: "Espero educar a mi hijo en otra masculinidad"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel tiene dos meses y ha asistido este lunes 25 de noviembre a la manifestación por el Día de la eliminación de la violencia contra la mujer, convocada por la Comisión 8M, envuelto en un pañuelo de porteo y con unos cascos para estar aislado del ruido, junto a su madre Belén y una amiga, María.

"Hay que dar voz, hace mucha falta, espero poder educar a mi hijo en la justicia y otra masculinidad, no la de ahora. En eso me ayuda su padre", ha asegurado a Europa Press la madre del pequeño Miguel, que ya acudió a la marcha del 8 de marzo de este año, en aquella ocasión todavía embarazada.

Isabel, de 68 años, vive en Canarias y está pasando unos días en Madrid. Acude a la manifestación en silla de ruedas porque solo puede caminar trayectos cortos. "No he faltado a ninguna manifestación, mi deber como mujer es estar aquí", ha señalado en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha animado a "seguir en la lucha" y a "no sorprenderse tanto" de casos como el de Íñigo Errejón.

Por su parte, Daniel, de 32 años, ha acudido junto a su novia Paula porque considera "muy importante luchar contra este cáncer que está consumiendo la sociedad que es el machismo y la violencia contra la mujer". A su juicio, el caso de Errejón "debe tener consecuencias pero no puede opacar lo realmente importante" de esta jornada.

En la manifestación ha habido heterogenidad de asistentes, con gran presencia de personas mayores, la mayoría mujeres, como Charo, quien lleva años asistiendo a esta cita. Según ha indicado a Europa Press, es esencial seguir reivindicando los derechos porque se está "agudizando" la violencia.

"Ya va siendo hora de medidas más drásticas, hay que ser más duros con los violadores, aumentar las penas de cárcel, emplear más dinero en los sitios de acogida para las mujeres y en la rehabilitación de esos hombres, hay que procurar educarles", ha asegurado Charo.

En la marcha, se han escuchado cánticos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los que le transmitían que las mujeres "quieren llegar borrachas a casa". "Ayuso querida, entérate, queremos llegar a casa borrachas. Sola, borracha, quiero llegar a casa", cantaban en la cabecera de la manifestación, que ha mostrado lazos negros a modo de cartel para denunciar las muertes por violencia de género.

También se han coreado lemas como "No es no, lo demás es violacion", "Mujeres con pene, mujeres con vagina, hay muchas más mujeres de las que te imaginas" y "Fuera machistas de las instituciones".

Los asistentes portaban pancartas en las que se podía leer 'Igualdad, ni menos ni más, 'Pegar jamás' o 'Si yo no quiero, tú no puedes'. Además, un centenar de mujeres han amenizado la marcha con una batucada.

La manifestación ha parado en Cibeles su recorrido, con la lectura de los nombres de las mujeres y menores asesinados este año. A continuación, se ha guardado un minuto de silencio.