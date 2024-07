La mitad de los españoles considera que la tecnología combate la soledad no deseada, según un estudio

Para las personas con discapacidad, el porcentaje de quienes creen que la tecnología erradica la soledad no deseada asciende al 55%



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 50,1% de los españoles considera que la tecnología combate la soledad no deseada, una afirmación que no comparte el 30,1% y sobre la que no tiene opinión el 19,8% restante de la población, según se desprende de un estudio realizado en el marco del Observatorio SoledadES, con el impulso de la Fundación ONCE y la colaboración de Nextdoor.

El estudio --que lleva por lema 'La tecnología como herramienta de conexión social' y que ha sido elaborado a través de una encuesta a 2.900 personas de 18 años o más entre los pasados meses de enero y febrero-- constata que la opinión de que la tecnología es una buena aliada para generar compañía es más favorable a medida que aumenta la edad de la población. En el caso de la ciudadanía con discapacidad, el porcentaje llega al 55,3%, frente al 49,6% de la población sin discapacidad.

En este sentido, como ha destacado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, durante el acto de presentación celebrado este lunes, la tecnología puede ayudar a la sociedad en su conjunto, pero al sector de la discapacidad "un poco más" porque los "incluye, les integra y les da una oportunidad".

Precisamente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública en España, José Luis Escrivá, también presente en el evento, ha puesto el foco en la importancia de que las Administraciones Públicas desarrollen alianzas con el sector privado y las empresas para desarrollar "instrumentos de alta tecnología que ayuden a las personas más vulnerables".

"La IA generativa puede generar productos novedosos muy específicos para que las personas con discapacidad o que estén solas puedan tener información muy adecuada a lo que ellos en ese momento quieran" ha subrayado. Por ello, Escrivá ha defendido la necesidad de que las Administraciones Públicas "apoyen a los que trabajan en soluciones tecnológicas" mediante la compra de esos equipos, "para que puedan escalarlos", o "dándoles capital y liquidez".

Por ello, el objetivo del documento es arrojar luz sobre las posibles soluciones o herramientas útiles para mitigar el problema de la soledad no deseada, como ha especificado la consultora de Fresno, Joy González, que ha llevado a cabo la presentación. Según el informe 'El coste de la soledad no deseada en España', llevado a cabo por Fundación ONCE y Nextdoor, esta lacra ocasiona un gasto superior a los 14.100 millones de euros en 2023 y una pérdida anual del 2,79% del total de años de vida de buena salud de la población española.

APLICACIONES ACCESIBLES, FÁCILES DE USAR Y SEGURAS

El estudio de SoledadEs se pregunta qué puede hacer la tecnología para disminuir el costo de la soledad. Para responder a esta cuestión, se han realizado una decena de estudios que analizan diversas herramientas tecnológicas, así como nueve entrevistas con expertos en diferentes tipos de tecnología y encuesta telefónicas a 2.900 personas de 18 años o más residentes en España.

Con los resultados obtenidos, los autores concluyen que el 50,1% de la población española está muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que la tecnología sí es una herramienta que facilita la compañía, lo que los lleva a preguntarse por qué no opina lo mismo el resto. La respuesta es que las aplicaciones que busquen reducir la soledad, según el estudio, han de ser "accesibles, fáciles de usar y velar por la privacidad de sus usuarios", como ha apuntado González.

El trabajo también trata de averiguar cómo la tecnología ayuda a mejorar el aislamiento involuntario. Al respecto, la mayoría de los encuestados dice estar muy o bastante de acuerdo con que obtener información acerca del entorno (82,4%), conectar con servicios locales que ofrezcan ayuda (87,6%) y con otras personas del entorno en el que se vive (78%) son los principales motivos por los que las herramientas tecnológicas pueden reducir la soledad.