ONG y políticos vuelven a salir mañana divididos en Madrid y otras ciudades de España contra la violencia machista

PSOE acudirá a la marcha de Foro de Madrid y Sumar y Podemos a la de Comisión 8M

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado más de 40 movilizaciones para este sábado, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en varias ciudades y pueblos de España, en algunos casos, evidenciando la división del movimiento feminista, como es el caso de Madrid, Sevilla o Toledo.

En este sentido, en la ciudad andaluza el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una movilización, a las 18.30 horas, y la Asamblea Feminista Unitaria, a las 13.00 horas, mientras en Toledo, la primera de ellas la organiza la Plataforma 8M Toledo a las 12.00 horas, con salida desde La Vega hasta la plaza de Zocodover y la otra el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, que saldrá a las 11.00 horas, desde el Paseo de la Vega de la ciudad.

En el caso de la capital, hay previstas dos manifestaciones diferentes. La primera, convocada por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres y el Consejo de las Mujeres de Madrid, que reivindicarán la unidad ciudadana y la respuesta institucional contra la violencias machistas y, entre ellas la prostitución, la pornografía o la gestación subrogada y partirá a las 12.00 horas de la confluencia de las calles Alcalá con Gran Vía, arteria que recorrerá hasta la Plaza de España.

Por la tarde, bajo el lema 'Se acabó: Nuestra lucha es global', tendrá lugar la de la Comisión 8M, que saldrá en Madrid como "jauría organizada" para defender a "todes" de la violencia al grito de #SeAcabó y "prender fuego al patriarcado". La movilización partirá, a las 18.00 horas, de Atocha y recorrerá las calles hasta Callao.

El Ejecutivo también celebrará dividido este 25N. El PSOE acudirá a en la marcha convocada por el Foro de Madrid a las 12.00 horas, con la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a cuatro ministros -Diana Morant, Isabel Rodríguez, Pilar Alegría y Fernando Grande-Marlaska- y otros cargos del partido, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la exvicepresidenta del Ejecutivo Carmen Calvo.

Mientras, Sumar acudirá a la marcha convocada por la Comisión 8M a las 18.00 horas, con presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto con la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño.

A esta misma marcha han confirmado su asistencia la exministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo en el departamento, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', y la aún delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, así como la portavoz de la formación morada, Isa Serra.

Por su parte, fuentes del PP han señalado que darán libertad a sus afiliados para que cada uno vaya a la manifestación que considere.

FEMINISMO DIVIDIDO

El año pasado, ambas corrientes ya celebraron separadas el 25N en Madrid, pero fue el Foro de Madrid el que acaparó la atención de la marcha principal en Madrid. Así, bajo el lema 'El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!', la marcha arrancó a las 18.30 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía y terminó en la Plaza de España. Miles de personas marcharon entonces al grito de 'Irene Montero, dimisión'.

El PSOE, incluidas varias ministras, acudió a la manifestación convocada por estas organizaciones que ya en 2021 había lanzado lemas en contra ministra, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans.

Por su parte, el año pasado la Comisión 8M convocó diferentes movilizaciones en la capital a nivel de barrios bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta". La exministra de Igualdad, Irene Montero, acudió al acto organizado por la Comisión 8M Vallecas, al que se presentaron cientos de mujeres. Este 2023 está previsto que asista a la manifestación de por la tarde, junto a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam' y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Hasta ahora, las feministas llamadas 'históricas' se habían hecho con la celebración del 25N mientras que la Comisión 8M reinaba en las celebraciones del 8M, en las que la manifestación principal en la capital es convocada por las defensoras de un feminismo más amplio. El año pasado, sin embargo, el protagonismo de las dos marchas empezó a igualarse ya que, según datos de la Delegación del Gobierno, unas 10.000 personas acudieron a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, frente a las 17.000 que lo hicieron a la de la Comisión 8M.

En todo caso, son cifras muy inferiores a los de los años en los que la marcha era unitaria, en las que llegaron a manifestarse hasta 350.000 personas. La escisión se produjo a partir del 8M de 2022.