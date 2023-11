Comisión 8M se presenta este 25N como "jauría" por "todes" y Foro Madrid clama contra prostitución, porno o subrogación

Feministas clásicas piden "unidad ciudadana y respuesta institucional" y el 8M avisa de que "prenderá fuego al patriarcado"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8M y el Foro de Madrid marcharán en la capital este sábado 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, escenificando de nuevo la división del feminismo como reflejan los manifiestos de ambas organizaciones: de la "jauría organizada" de la Comisión 8M que saldrá a defender a "todes" de la violencia al grito de #SeAcabó, a la exigencia del Foro de Madrid de eliminar, además de la violencia de género, la violencia sexual que comprende la prostitución, la trata, la pornografía o la explotación reproductiva.

La manifestación convocada por la Comisión 8M tendrá lugar el sábado en Madrid a las 18:00 horas y saldrá de Atocha, mientras que el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres ha convocado otra a las 12:00 horas entre las calles Alcalá y Gran Vía.

Así, de nuevo, este 25 de noviembre las dos corrientes del feminismo imperantes en España marcharán separadas en Madrid y, aunque no todo son diferencias porque ambas organizaciones reclaman el fin de la violencia machista, los manifiestos que se leerán en cada manifestación arrojan luz sobre el porqué de esta división.

POR LAS MÁS VULNERABLES

El texto del Foro de Madrid, que convoca estos actos desde 1997, lleva por titulo 'Contra la violencia hacia las mujeres, unidad ciudadana y respuesta institucional' y asegura que es causa y consecuencia del control social y la "opresión" ejercida contra las mujeres y golpea con especial dureza a las más vulnerables, en entornos de pobreza y precariedad, migrantes, con discapacidad, en el mundo rural, menores, y también en los conflictos bélicos, "donde la violencia sexual y la tortura son empleadas como arma de guerra".

"Cuando un Estado se muestra incapaz de impedir la violencia contra las mujeres está permitiéndose que se vulnere el principio de igualdad y de ciudadanía. Así que de esta forma normaliza la violencia sistemática contra las mujeres, lo que constituye un crimen contra los derechos humanos universales", advierte.

El Foro subraya que desde el 25 de noviembre del año pasado han sido asesinadas 53 mujeres (más tres en investigación), una niña, y un niño por violencia vicaria. Todas ellas son nombradas al final del manifiesto. En este sentido, reclaman a los organismos públicos que sean "más diligentes, más eficaces y resolutivos" y manifiestan su "preocupación" por el "repunte" de feminicidios en España. Además, piden "tolerancia cero" con los discursos machistas de la "extrema derecha, que ya está instalada en las instituciones".

CONTRA LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN

Igualmente, denuncian la "cultura de la violación" instaurada en la sociedad que "minimiza los hechos, justifica a los agresores y culpa a las víctimas de la violencia ejercida contra ellas" y recuerdan que la criminalidad sexual ha subido un 13% en 2023 o un aumento del 54,4% de los casos anuales de 'manadas' entre 2016 y 2021. "Pornografía y prostitución son el núcleo duro de la cultura de la violación", añaden para exigir la aprobación de la Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional y mayor control para evitar la trata de niñas que están llegando en barcazas a Canarias.

También denuncian "los crímenes de pederastia perpretados durante años por la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas" y advierten de que "no cabe la impunidad en la explotación reproductiva de las mujeres en el extranjero".

"EXIGIMOS la derogación de la instrucción de 2010 de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre el régimen registral de los nacidos mediante alquiler de vientres en otros países en los que no sólo no está prohibida, sino que es un negocio lucrativo a costa de los derechos de las mujeres y sus criaturas", instan.

Asimismo, advierten de la violencia económica y laboral y del acoso sexual en el trabajo y exigen con urgencia políticas de diana específicas contra la precariedad por el empleo de las mujeres.

Por su parte, en su manifiesto la Comisión 8M, que aglutina a mujeres, trans, cis y disidentes, grita #SeAcabó porque "los asesinatos machistas siguen aumentando" y aseguran que en lo que va de año 93 mujeres han sido asesinadas. También claman contra las violencias sexuales, ante la violencia infantil, familiar, laboral, ante la trata de personas, la violencia transfóbica, lesbofóbica, racista, gordofóbica "y tantas otras que condicionan muchas vidas en todo el mundo".

"Estas violencias golpean con más virulencia a las personas racializadas, a las personas en situación irregular, a las personas con diversidad funcional y neurodivergencias, a las personas en situación de sinhogarismo o a las personas con realidades queer", añaden.

CONTRA LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Comisión 8M advierte, además, de la "reacción patriarcal" en los medios de comunicación y en discursos y políticas que incluso niegan la existencia de la violencia de género, así como la violencia institucional. "La Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Madrid son un claro ejemplo de un gobierno que legisla contra nuestras vidas", denuncian.

Además, defienden una lucha global contra los "abusos" sobre la Tierra y el ecocidio y gritan #SeAcabó contra las políticas coloniales que obligan a migrar a "millones de personas cada año" y definen como "necropolítica"; así como contra el "capitalismo bélico".

CONTRA EL SIONISMO

También se acuerdan de sus hermanas kurdas, afganas e iraníes: "¡Mujer, Vida, Libertad!". No quieren olvidarse de sus "compañeras saharauis y gritan #SeAcabó contra el "fascismo, supremacismo y el sionismo".

"Gritamos contra el silencio cómplice de la comunidad internacional y la impunidad que concede al genocidio. Contra el papel terrorífico de Estados Unidos y la OTAN en cada una de las últimas guerras, contra la actual masacre en Gaza. Hay más de 11.000 personas asesinadas, más de 4.500 son niñas y niños. Desde aquí las feministas gritamos que las vidas árabes importan. Que las vidas palestinas importan. ¡Viva la resistencia palestina! ¡Viva Palestina libre!", recalcan.

Finalmente, apuestan por una educación sexual y una justicia feminista "contra el punitivismo patriarcal". "Somos resistencia, somos autodefensa,

somos jauría organizada (...). Nuestro dolor por todos los asesinatos machistas nos empuja a seguir peleando para erradicar todos los tipos de violencia hacia todes. No nos resignamos, no vamos a poner la otra mejilla. No encendemos velas, prendemos fuego al patriarcado. No guardamos minutos de silencio, gritamos con toda nuestra rabia #SeAcabó", concluyen.