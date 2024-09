Una orquesta de jóvenes españoles con implante coclear tocan 'We Are The Champions' ante el Papa

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Graeme Clark, formada por 12 adolescentes españoles de entre 13 y 21 años nacidos con una sordera severa o profunda y que pueden oír gracias al implante coclear, ha tocado este miércoles ante el Papa Francisco en el marco de la audiencia general, en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, y este pasado martes, en la Embajada de España ante la Santa Sede. Entre otras canciones, han interpretado 'We Are The Champions', de Queen, compuesta por Freddie Mercury.

Esta orquesta fue fundada en 2019 por la Fundación GAES Solidaria y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con el objetivo de brindar oportunidades de desarrollo musical a niños, niñas y jóvenes con implantes cocleares. La iniciativa destaca la importancia de concienciar sobre la prevención y el tratamiento de la pérdida auditiva.

Según ha señalado la Fundación GAES Solidaria en un comunicado, el Papa Francisco conoce la existencia de la orquesta y cuál es su propósito por lo que expresó su deseo de recibirles en el Vaticano para conocerlos en persona y que estos jóvenes pudieran tocar una pieza musical en una Audiencia General.

En el encuentro, que se ha celebrado esta mañana, la joven orquesta ha interpretado el popular tema 'We Are The Champions', bajo la batuta de Jordi Cos, presidente de la Orquestra Simfònica del Vallès. El maestro ha dedicado meses de ensayos con los jóvenes músicos para preparar esta actuación que califican de "especial e inolvidable".

Tal y como ha señalado la presidenta de la Fundación GAES Solidaria, María José Gassó, esta visita les permite "sensibilizar a la sociedad sobre la hipoacusia y su tratamiento. "Este acontecimiento es una magnífica oportunidad para dar a conocer la existencia de los implantes cocleares como solución auditiva para personas con sordera profunda, permitiendo que niños y adultos puedan oír, gracias a esta tecnología", ha indicado.

Uno de los jóvenes que ha tocado ante el Pontífice ha destacado que ha sido "un privilegio único". "Es algo que no te esperas en la vida, tocar delante del Papa es una anécdota para contar en el futuro, es algo insólito", ha enfatizado.

Con motivo del viaje a Roma, la orquesta también ha tenido la oportunidad de realizar un concierto en la Embajada de España ante la Santa Sede. El recital tuvo lugar este martes por la tarde en el Salón de los Palafreneros del Palacio de España ante una audiencia de más de 100 invitados, presidido por la embajadora, Isabel Celaá y contó también con la intervención de dos profesores otorrinolaringólogos. El concierto de los jóvenes incluyó, además del conocido himno de Queen interpretado ante el Pontífice, temas como Waterloo, Hallelujah y Guantanamera.

El evento contó también con la intervención de la exjefa de la Sección de Hipoacusia y Centro de Implantes Auditivos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, María Antonia Clavería, y del profesor de Otorrinolaringología de la Universidad de Bari Aldo Moro, Nicola Quaranta.

La Orquesta Graeme Clark está formada por: Jordi Cos, director y presidente de la Orquestra Simfònica del Vallès; Arnau Pozas Saiz (saxo); Mireia Pozas Saiz (clarinete); Abril Vargas Serrano (flauta); Adam Hanus Roca (trompeta); Jade Yunli Campos Marqués (flauta); Miquel Bové Cristià (clarinete); Arnau Font Ribas (flauta travesera); Gael Morón García (piano); Martina Morón García (guitarra); Claudia Pintó Rafel (flauta travesera); Lucía Rodríguez Castelló (viola); y Carla Rodríguez Castelló (violonchelo).

Para estos dos conciertos en el Vaticano, la Orquesta Graeme Clark también ha contado con la participación de los músicos de la Orquestra Simfònica del Vallès Laura Casals Vilamú (violín), Joan Collell Domènech (contrabajo) y Francisco José Sánchez Bruno (batería).

PROMOVER LA INCLUSIÓN

La orquesta debe su nombre al profesor Graeme Clark, quien desarrolló el primer implante coclear multicanal del mundo, y busca demostrar el potencial de las personas con implantes cocleares en el ámbito musical y social, así como promover la inclusión y la sensibilización sobre esta tecnología.

La colaboración entre la Fundación GAES Solidaria, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y Cochlear ha proporcionado los recursos y el apoyo necesarios para que estos adolescentes puedan aprender y participar en actividades musicales, como ensayos y conciertos. A esta iniciativa se suma la asociación T-Oigo, cuya misión es apoyar a familias con jóvenes que usan implantes cocleares o audífonos.

Según explican, el implante coclear es un dispositivo médico que sustituye la función del oído interno dañado. Consta de dos partes: una externa, llamada procesador de sonido, y una interna, que se ubica en el oído interno mediante una intervención quirúrgica. El procesador recoge y transmite el sonido, codificado digitalmente, a la parte interna del sistema, que convierte estas señales en impulsos eléctricos y estimula así el nervio auditivo. Éste envía los impulsos al cerebro, donde se interpretan como sonido.