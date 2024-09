La plataforma de discapacidad Visual se suma al CEDDD para "hacer frente común" en sus reivindicaciones

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

PUEDO, la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE, se ha incorporado al Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). La organización se une al Consejo Sectorial de Discapacidad Sensorial con el objetivo de hacer un "frente común" para reivindicar y sensibilizar a la sociedad, el Gobierno y partidos políticos de las necesidades que las personas con estas discapacidades demandan y están sin cubrir.

En el caso de la Sordoceguera, es una discapacidad específica poco conocida, todavía invisible en nuestra sociedad. La combinación de pérdida visual y auditiva causa graves dificultades para comunicarse, acceder a la información, a la orientación y a la movilidad.

Por su parte, la Baja Visión es aquel grado de discapacidad visual (independientemente de la patología que la provoque) que limita la ejecución de las tareas de la vida cotidiana. A este colectivo pertenecen las personas que en la escala métrica tienen una agudeza visual (AV) ente el 0,30 - 0,10 en el mejor de sus ojos o una reducción de su campo visual entre el 30º - 10º.

En España, las personas que se encuentran por debajo de estos límites son consideradas ciegos legales y pueden afiliarse a la ONCE,accediendo a algunas prestaciones como el apoyo psicológico, programas de rehabilitación visual, ayudas técnicas y otras medidas de integración social, a las que únicamente tienen acceso las 70.997 personas afiliadas a la organización, según datos oficiales de 2023.

Sin embargo, los colectivos de la Sordoceguera y de la Baja Visión solo disponen de los "escasos recursos que, al carecer de ayudas públicas, pueden ofrecer las entidades que integran el Sectorial Sensorial de CEDDD".

En España se estima que hay más de 240.000 personas sordociegas y más de un millón de personas con Baja Visión, que no disponen de los recursos y servicios especializados que precisan, al no recibir la atención necesaria ni por parte de la Sanidad Pública, ni por parte de ONCE.

Entre los muchos objetivos a conseguir por PUEDO en favor del colectivo, se encuentran acceder al gobierno de la ONCE para aplicar sus programas y establecer un sistema auténticamente democrático en la Entidad, procurar que los componentes de la ONCE (afiliados, trabajadores y pensionistas) dispongan de un nivel social y económico digno, así como luchar por la eliminación de cuantas barreras legales, sociales y materiales se opongan a la progresiva integración social y laboral de las personas son discapacidad en general y establecer, en sus programas de actuación, criterios de solidaridad con las restantes personas con discapacidad, a fin de conseguir mejorar la calidad de vida de todo el colectivo.

El presidente de CEDDD, Albert Campabadal, califica esta adhesión de "un gran avance en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen discapacidad visual" y ha augurado la puesta en marcha de "iniciativas prometedoras" con el apoyo de PUEDO.

En la misma línea, el presidente de PUEDO, Ricardo Gayol, ha expresado su satisfacción con la alianza con CEDDD y su disposición "a ponerse a trabajar para garantizar una calidad de vida a las personas con baja visión, cuyas necesidades no están siendo atendidas desde ningún ámbito".