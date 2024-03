Redondo afirma que la igualdad es "esencial" en la Constitución pero alerta de la ola de "negacionismo"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que la igualdad está "entroncada" y ha alertado sobre la ola de "conservadurismo" y negacionismo".

"La igualdad está entroncada, es esencial en nuestra Constitución, pero a pesar de todo el reconocimiento constitucional y legal y legislativo y normativo, pues evidentemente seguimos avanzando lentamente, porque tenemos una mochila de 10.000 años sobre la espalda de una sociedad que quiere deshacerse de esa pesada carga, pero que le cuesta", ha asegurado en las III Jornadas sobre Mujeres y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en Madrid.

En este sentido, ha recordado los datos de la última encuesta del CIS sobre igualdad, que refleja que el 44,1% de hombres y el 32,5% de mujeres están "muy o bastante de acuerdo" con que "se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres".

Sobre esta cuestión, la ministra ha alertado sobre la ola de "conservadurismo" y "negacionismo" a nivel global, que en España se está "blanqueando" a través "de la derecha y de la extrema derecha". "¿Cómo se puede negar la violencia de género? Se niega desde la terminología", ha expuesto.

Asimismo, ha lamentado que "ese mensaje negacionista y ese mensaje regresor y regresivo de los derechos de las mujeres" está "calando".

"No hay derechos irreversibles. No hay derechos que se hayan conquistado para las generaciones futuras, sin tener que seguir dando las batallas. No hay derechos que no se puedan retroceder. No hay derechos que no se puedan retroactivar", ha apuntado.

"MUY ESCRUPULOSAS" Y "MUY ATENTAS" PARA QUE NO SE DEN RETROCESOS

Igualmente, en su intervención, Redondo ha destacado que es necesario agilizar los plazos para lograr la igualdad y que hay que ser "muy escrupulosas" y "estar muy atentas" para "que no se dé ningún retroceso". "En materia de igualdad cualquier crisis es una justificación para dar un paso atrás en derechos de las mujeres", ha indicado.

También ha recordado que la violencia de género es una "prioridad absoluta" del ministerio, en el que ha apuntado que hay que seguir trabajando "desde los consensos". Además, ha destacado la necesidad de replantear el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Para mí es una obsesión, es la prioridad absoluta del ministerio en este momento, la lucha contra la violencia de género. Y ahí es verdad que tenemos que replantearnos el Pacto de Estado, un pacto amplio que necesitamos recuperar con medidas más importantes, más amplias de protección de las mujeres porque este no es un tema privado, no es un tema intrafamiliar, es un tema social, es un tema democrático", ha asegurado.