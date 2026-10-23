Sánchez carga contra Feijóo por sus planes sobre Igualdad y el aborto: "Criarse entre mujeres no te hace feminista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de precampaña del PSOE, en Fórum Evolución, a 21 de octubre de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras las declaraciones en las que plantea meter las competencias de Igualdad "en otros ministerios" si llega al Ejecutivo y modificar aspectos clave de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

"Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí", ha asegurado Sánchez en un mensaje en la red social X.

En concreto, Feijóo, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha precisado, en alusión a Ana Redondo, que "la ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en AVE a pasar la tarde". "No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad", ha indicado.

Preguntado por si se considera feminista, Feijóo ha recordado "haberse criado en una casa con muchas más mujeres que hombres". "¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre o cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre", ha respondido el presidente del PP.

El líder del PP también se ha referido al aborto y ha asegurado que si una chica de 16 años quiere abortar sus padres deben tener "conocimiento" de esa decisión y se ha comprometido a abrir este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre y llega al Palacio de la Moncloa.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha acusado este viernes al PP de "cuestionar" los derechos de las mujeres y ha reprochado a su líder, que se autodenomine "feminista" mientras pacta con Vox, al que ha calificado de partido "negacionista" de la violencia de género.

Así lo ha señalado a la salida de un desayuno informativo de 'Forum Europa' protagonizado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al ser preguntada por las declaraciones de Feijóo.

"Lo último ya es que el señor Feijóo se autodenomina como feminista cuando el Partido Popular está pactando con un partido negacionista de la violencia de género, como es Vox, la ultraderecha", ha reprochado.

La ministra ha enmarcado estas críticas en lo que considera una estrategia de "bulos y desinformación" por parte del PP y ha aludido también a las posiciones de los 'populares' sobre las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI).