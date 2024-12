Sumar quiere crear por ley un fondo estatal contra la exclusión de los barrios vulnerables

Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, con la que quiere crear un fondo estatal contra la exclusión de los barrios vulnerables.

En este sentido, los diputados en la Cámara Baja de Izquierda Unida por Sumar, Engracia Rivera y Francisco Sierra, que se encuentran entre los firmantes de la proposición, han explicado en rueda de prensa en el Congreso que los beneficiarios de este Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios Vulnerables (FRUAS) serían principalmente las entidades locales, ya sean municipios o diputaciones o cabildos.

"Esta proposición nace con la idea, primero, de transformar los barrios y las zonas vulnerables y convertirlos en espacios justos, equitativos y sostenibles, pero también evitar que se generen nuevos barrios vulnerables. Y, por supuesto, de reducir desigualdades sociales y económicas, garantizando servicios públicos y armar la lucha contra la exclusión social, que hoy en día es uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importante, el número uno, la lucha contra la pobreza", ha asegurado Rivera.

Según se desprende del texto de la iniciativa, el Fondo de Recuperación "debe contribuir a evitar el riesgo de fractura social y hacer frente a la crisis ambiental mediante la mejora de las condiciones de vida de la población en los barrios y áreas que sufren déficits urbanísticos, baja calidad de la edificación; carencia de equipamientos y servicios, dificultades de accesibilidad, riesgos ambientales, exposición grave a los efectos de la emergencia climática, alta vulnerabilidad social y riesgos de exclusión".

Asimismo, con el objeto de "prevenir y corregir" la aparición o consolidación de áreas urbanas de exclusión, la proposición establece líneas estratégicas de intervención en diseño y regeneración urbana orientadas "a la equidad territorial y a garantizar condiciones de plena integración de todas las barriadas y sus habitantes".

Igualmente, Sumar con esta norma pretende avanzar en la transición hacia la sostenibilidad ambiental y energética de los barrios y "mitigar" los efectos del cambio climático; reducir la brecha digital; garantizar la función social de la vivienda; reforzar la seguridad ciudadana; fomentar el empleo estable y de calidad, erradicar la discriminación por razón de origen o etnia o de cualquier otro tipo; y reducir las desigualdades sociales y contribuir a la equidad territorial, entre otras medidas.

El fondo, según indica la formación en la iniciativa, deberá dotarse cada año con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha añadido que se puede cofinanciar con fondos europeos, fondos de comunidades autónomas, de los propios ayuntamientos e incluso de las diputaciones. Por ello, Rivera ha avanzado que la norma establece la creación de comisiones de gestión de los fondos para controlar la distribución y cómo se determinan los beneficiarios de dichos fondos en función de los proyectos integrales que se presenten.

En cuanto al presupuesto estimado para el fondo, el diputado ha precisado que creen que sería necesario en torno al 1% del PIB porque "son muchos barrios y las medidas necesitan un paquete presupuestario mayor".

Por otro lado, la proposición establece que el Gobierno deberá distribuir anualmente el FRAUS de acuerdo con la tipología de barrios y áreas vulnerables que se establezcan reglamentariamente, teniendo en cuenta, entre otros, factores como la población de los municipios, y las áreas vulnerables en las que se ha realizado algún proyecto de intervención integral y que, para mantener o intensificar las transformaciones iniciadas, requieren intervenciones de continuidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EVALUAR LAS ACTUACIONES

También ha indicado que la proposición de ley regula Planes de Actuación Integral, que establecen un marco general de transformación con un horizonte temporal de desarrollo a 20 años. Además, la diputada Rivera ha destacado los mecanismos de participación ciudadana para el seguimiento y la evaluación de las actuaciones.

"Hay una realidad que hemos constatado durante años, y es que se han hecho en Sevilla, por ejemplo, en el Polígono Sur y en otros barrios, planes de lucha contra la pobreza que después no se evaluaban, no se sacaban conclusiones y, en realidad, al final no tenían un avance significativo en la mejora de condiciones de vida de la ciudadanía, de esos barrios vulnerables", ha señalado la diputada.

Así, los ayuntamientos o entidades locales crearán y presidirán un comité zonal de coordinación por cada zona vulnerable. Dichas zonas podrán agrupar a diversos barrios o áreas vulnerables. La finalidad de estos comités zonales es garantizar la "adecuada cooperación y coordinación de los distintos entes que participan en la elaboración y ejecución de los planes de intervención". Mientras, el Gobierno creará y presidirá el comité interadministrativo estatal "con el fin de garantizar la adecuada cooperación y coordinación de los distintos entes que participan en la elaboración y ejecución de los planes de intervención". Este será responsable de la distribución de los fondos y supervisar los informes de seguimiento y evaluación de los planes locales y autonómicos.

Igualmente, el diputado Sierra ha recalcado que los diputados andaluces llevan un año trabajando en la norma, que está pensada en la realidad andaluza, pero que atañe a muchos barrios de España que están "abandonados" por la Administración Pública. "El Estado no puede dejar abandonados estos barrios y, por tanto, es un compromiso con la ciudadanía, que es un importante sector de la población que vive y habita en estos barrios y que demanda una respuesta del Estado. Así que damos por hecho que el Partido Socialista y los bloques progresistas de investidura van a apoyar la iniciativa", ha subrayado Sierra sobre el apoyo de su socio de Gobierno.