Bustinduy y Díaz defienden una prestación universal por crianza ante los "inasumibles" niveles de pobreza

944117.1.260.149.20250129130754 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante en el acto 'Derecho al bienestar, derecho al tiempo'. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han apostado por aprobar una prestación universal por crianza para acabar con los "inasumibles" niveles de pobreza en España.

Así se han pronunciado ambos ministros en el marco del acto 'Derecho al bienestar, derecho al tiempo: prestación universal por crianza y reducción de jornada' que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

"Defendemos que España adopte una prestación universal por crianza para acabar con un hecho absolutamente inasumible e inaceptable, que es que en España, mientras 30 personas poseen más de 1.000 millones de euros cada una, pues convivamos con el hecho de que uno de cada tres niños y niñas estén en situación de riesgo de exclusión social o de pobreza", ha advertido Bustinduy.

Ante esta situación, el ministro ha indicado que tienen "la herramienta para erradicar esta pobreza infantil: una prestación universal por crianza" y ha asegurado que así lo van a defender en los presupuestos generales del Estado. "Estamos convencidos de que lo vamos a lograr", ha afirmado.

En este sentido, Yolanda Díaz ha destacado que están presentando "un proyecto de país que se resume en dos medidas": la reducción del tiempo de trabajo, para "ganar tiempo de vida para mejorar la productividad y para poder vivir mejor" y la prestación universal por crianza, "una medida de centralidad en un país que tiene unos niveles de pobreza infantil que son absolutamente inasumibles".

"Hay una medida que es estrella, se llama la prestación universal por crianza. Es la medida que hace de manera cierta que las familias españolas puedan no solamente mejorar su situación social, sino que los niños y las niñas de nuestro país puedan vivir mejor", ha subrayado Díaz, al tiempo que ha añadido que esta medida, junto a la reforma laboral o la subida de salario mínimo son "muy buenas noticias para los españoles".

"TIEMPOS DE OSCURIDAD"

Durante el acto, Bustinduy ha señalado que se viven "tiempos de oscuridad geopolítica" ante los que se pretende "conminar" a los ciudadanos "a la resignación".

Según ha dicho, frente a "la cronificación de conflictos, la normalización y banalización de la violencia y el odio, crece un coro de voces" que apuestan por "reducir las redes de protección social, invertir más en defensa y en la carrera armamentística".

Si bien, el ministro de Derechos Sociales ha precisado que "es justo lo contrario" y que "no es verdad que la protección social sea un lujo para tiempos tranquilos".

En la misma línea, Yolanda Díaz ha explicado que la prestación universal por hijo a cargo debe ser "universal" porque "los mecanismos de compensación social solo funcionan cuando son así" y ha puesto un ejemplo: "Yo me igualo a la hija de Amancio Ortega si voy a la misma escuela que ella", ha explicado.

Así, ha subrayado que el modelo "no puede ser asistencialista" y ha añadido que, junto con la prestación universal por crianza, otra herramienta para reducir la desigualdad es la educación de 0 a 3 años.

"LA AMENAZA DE LOS HIPERRICOS"

Asimismo, tanto Díaz como Bustinduy han advertido de la "amenaza" de los "hiperricos" y "magnates" que quieren poner las instituciones a "su servicio" y que muestran un "desprecio a la humanidad". "Lo vimos la semana pasada con los decretos del autoproclamado amo del mundo", ha señalado la vicepresidenta segunda en referencia al nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump.

Ante estos "tiempos oscuros", Bustinduy ha insistido en que hablar de reducción de la jornada y de la prestación por crianza es "fortalecer ese horizonte democrático" y abrir un "camino alternativo". "Es urgente actuar", ha zanjado el ministro.

En el acto también ha tenido lugar una mesa redonda en la que ha intervenido la investigadora especializada en la evaluación de políticas sociales y económicas Lucía Gorjón, los periodistas Ángeles Caballero y Miguel Muñoz, y la doctora en sociología Irene Lebrusán.

Gorjón ha explicado que una prestación universal por crianza de 200 euros "reduciría hasta un 43% la tasa de extrema pobreza", pasando del 14% de niños que actualmente viven en pobreza extrema en España a un 8%. Además, ha precisado que esta medida conseguiría reducir la intensidad de esa pobreza.

Sobre el coste que tendría esta medida, Gorjón ha indicado que se estima que costaría 19.000 millones de euros al año, "algo menos de un 3% del gasto público y una décima parte del gasto en pensiones".

"EL PAPEL DE CUIDADORA SE HEREDA"

Por su parte, Ángeles Caballero ha defendido que las ayudas al cuidado tanto de personas mayores como de los hijos no deben depender de la "suerte" de cada uno por su situación socioeconómica y también ha enfatizado la necesidad del tiempo no solo para el cuidado de los demás sino también por el "derecho a no hacer nada". "Las salas de espera de los centros de salud no pueden estar llenas de hijas con sus padres, el papel de cuidadora se hereda", ha añadido.

Además, Miguel Muñoz ha asegurado que los nuevos tiempos van a ser mejores si se consolida la conciencia de que "los hombres también tienen que tener un papel activo en los cuidados" y ha pedido "no dejar a la voluntad de cada empleador esa conciliación".