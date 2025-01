'El Mejor Trato', la campaña de Educo para prevenir, visibilizar y atajar formas de violencia hacia la infancia

Cuatro de cada cinco menores afirma que alguna vez no se han sentido respetados y para uno de cada tres no se tienen en cuenta sus ideas

La ONG Educo ha lanzado la campaña 'El Mejor Trato' para prevenir, visibilizar y atacar comportamientos "poco respetuosos" y formas de violencia hacia la infancia, en el marco de una campaña lanzada para trabajar junto a la comunidad educativa la necesidad de incidir y sensibilizar sobre estas violencias y promover nuevas relaciones.

Así, a través de un vídeo muestra situaciones cotidianas como un marido que le organiza las actividades extraescolares a su mujer; así como a un hombre que se hace daño corriendo y otro lo asiste restando importancia a su dolor y obligándole a seguir la carrera; y a un par de empleados cuya directora pide que zanjen una discusión dándose "un besito". Con estos ejemplos, la ONG Educo muestra situaciones cotidianas que los niños y niñas perciben como falta de respeto, y por tanto, formas de violencia, por parte de las personas adultas.

"Se trata de un trato que normalmente refleja paternalismo, falta de tacto, dejadez o imposición. Las situaciones chocantes e hilarantes del vídeo dan que pensar porque nos ponen en la piel de los niños y las niñas. Nos interpelan y nos empujan a querer hacer las cosas un poco mejor", ha señalado la responsable de Movilización Social de Educo, Miriam Torán.

En este sentido, desde Educo han indicado que la campaña busca trabajar junto a la comunidad educativa la necesidad de incidir y sensibilizar sobre estas violencias y promover nuevas formas de relacionarse. Para atajar estos comportamientos, la ONG considera "fundamental" crear espacios de "buen trato" en el que las personas adultas den ejemplo, "donde se promueva la escucha y se fomente la participación". En esta misma línea, Educo ha expuesto que "la empatía, el respeto y la escucha son los pilares del buen trato y la clave para prevenir la violencia".

"El maltrato físico o el abuso son acciones evidentes de violencia hacia la infancia, pero hay otros comportamientos como zarandear, no creer, ridiculizar o hacer callar de forma humillante a niños y niñas, que están normalizados en la sociedad y que también son un tipo de violencia. Niños y niñas podrían acabar replicando este tipo de acciones con sus iguales en distintos entornos, como el escolar", ha afirmado Torán.

Asimismo, Torán ha añadido que el "mejor trato" nace para "mejorar la participación de niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones en el entorno educativo, donde es fundamental saberse respetado". "Todos y todas han de poder expresar libremente opiniones y tener la certeza de que estas, en la medida de lo posible, serán tomadas en cuenta. Solo así podremos reducir la violencia", ha agregado.

Según ha precisado Educo, cuatro de cada cinco niños afirman que alguna vez no se han sentido respetados, según una encuesta realizada por la organización a 500 menores. "Que no se les pregunte, que no se les deje participar o que no se les deje decidir sobre sus necesidades es también violencia. Nueve de cada diez niños y niñas nos han dicho que no se les tiene en cuenta en los asuntos que les afectan. Son cifras que urge revertir", ha recalcado Torán.

La ONG también ha apuntado que uno de cada tres alumnos y alumnas asegura que en los colegios las personas adultas "parece" que los escuchan, pero finalmente constatan que no tienen en cuenta sus propuestas.

Por su parte, Pablo, de 14 años, participante de 'Activa la Escucha, un proyecto de Educo para trabajar la participación, considera complicado que los centros educativos lleven a cabo propuestas del alumnado, por eso se siente agradecido cuando se proporcionan espacios de escucha. "Me siento escuchado en asambleas, tutorías y reuniones de delegados. Creo que hay que hacer sentir protagonistas a los niños", ha asegurado.

ACCIONES PREVENTIVAS BASADAS EN EL DIÁLOGO Y LA ESCUCHA

Educo busca promover experiencias positivas en los centros educativos. En este sentido, Torán ha indicado que "lo habitual es trabajar las violencias del aula desde el conflicto; a partir de alguna acción inapropiada o indebida que haya tenido lugar". Sin embargo, ha agregado que la ONG se encarga de promover acciones preventivas, "basadas en el diálogo y la escucha donde se fortalecen las relaciones entre personas adultas y niños y niñas, generando entornos de confianza y respeto, ya que estos a la larga favorecen la desaparición de las propias violencias".

Además, Educo ha lanzado una guía para los colegios, en los que se explica y desarrolla la manera de crear el mejor de los tratos en las escuelas. La propuesta se basa en una metodología participativa y su marco teórico es el Arco del Buen Trato de Educo.

Este arco gira en torno a cuatro ejes de trabajo: el espacio y el tiempo, que se refiere al cuidado del entorno físico, para que sea naturalizado, limpio, sostenible y estimulante; el lenguaje y la comunicación, que no sea violenta sino asertiva y cordial, cultivando la escucha empática; las emociones y el autocuidado, para propiciar un clima de empatía, confort, afecto y bienestar; y, por último, las relaciones personales y la convivencia positiva, es decir, favorecer la creación de vínculos constructivos, donde prime la acogida y el apoyo mutuo.