España recibe a 144 nicaragüenses procedentes de Costa Rica, 33 menores, dentro del Plan Nacional de Reasentamiento

Archivo - Una familia nicaragüense refugiada a su llegada a Madrid, en una foto de archivo - MINISTERIO DE INCLUSIÓN - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha recibido este martes 20 de octubre a 144 refugiados nicaragüenses, 33 de ellos menores, procedentes de Costa Rica en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de 2026.

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el grupo, formado por 111 adultos y 33 menores, ha llegado al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial "sin incidencias".

Este operativo corresponde a la misión informativa y de selección de reasentamiento llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Migraciones en coordinación la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) el pasado mes de abril, a partir de los expedientes enviados previamente por ACNUR.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, se ha coordinado la recepción en el aeropuerto de las distintas llegadas y su posterior derivación a los recursos del Sistema Nacional de Acogida gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el dispositivo de recepción han participado 13 instituciones, organismos y entidades, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras (CEFRONT) y Cruz Roja.

La mayor parte de las personas incluidas en el operativo obtuvieron resolución favorable de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) durante el mes de junio de este mismo año.

EJE "PRIORITARIO" DE PROTECCIÓN

El Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España, acordado por el Consejo de Ministros el 17 de marzo de 2026 y ejecutado en el presente año, designa al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como responsable de la coordinación, recepción y acogida de los beneficiarios de protección internacional procedentes de países afectados por conflictos graves. Los refugiados de origen nicaragüense, procedentes de Costa Rica, constituyen uno de sus ejes prioritarios de protección y es en ese contexto en el que se produce esta llegada.

Para 2026 el Programa Nacional recoge el compromiso de reasentamiento de hasta 1.200 personas refugiadas para su ejecución durante este año, contribuyendo de este modo a la protección duradera en terceros países de aquellas personas refugiadas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad en el país de acogida. En los últimos cuatro años, 3.600 personas han sido reasentadas a través de este programa en España.