Felipe González anima a regularizar a los 500.000 migrantes irregulares que hay en España: "No debe ser tan complicado"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha animado a "ponerse de acuerdo en el tema migratorio" y empezar la regulación de los 500.000 migrantes en situación irregular que viven en España prevista en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya tramitación fue aprobada en el Congreso de los Diptuados el pasado mes de abril.

"Vamos a ver, tenemos 500.000 personas que hay que regularizar, por qué no empezamos por una regularización de esas personas, tampoco debe ser tan complicado", ha argumentado Felipe González en una entrevista conjunta con el exvicepresidente de Gobierno, Alfonso Guerra, en Antena 3 al ser preguntados por la inmigración.

González se ha referido también a la política europea en esta materia y ha cuestionado que se critique a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por derivar a terceros países a migrantes irregulares llegados a las costas italianas después de los acuerdos alcanzados con Turquía en 2015. "A los que critican a esta señora, que no es de mi cuerda, se olvidan de que Europa entera, en la guerra de Siria, contrató con Turquía que retuviera a los sirios dentro de su frontera". "Son pequeños detalles", ha apostillado el histórico dirigente socialista.

También ha hecho alusión Felipe González a los menores migrantes no acompañados y ha reconocido tener "particular sensibilidad" con los hijos de mujeres inmigrantes procedentes de América Latina, que les dejaron en sus países de origen. "Cuántos 'menas' de verdad dejamos para que sus madres atiendan a nuestros mayores, incluidos los mayores de esos que rechazan ahora a los 'menas', es que no son menores no acompañados los que dejamos allí", se ha preguntado González.

Alfonso Guerra, por su parte, ha advertido de la contradicción "imposible de resolver" de "no hacer política de natalidad y no aceptar migrantes" ante la falta de mano de obra en el futuro. "Los inmigrantes en Europa van a ser muy necesarios y, en España y Alemania donde más, porque la política demográfica está peor". Por ello, en su opinión, "no se debe tratar (la emigración) como un asunto político, sino de realidad".

Respecto a la acogida de personas extranjeras en situación irregular, ha defendido tratarlas "humanamente". "El techo, la comida y el médico se les tiene que garantizar y la educación a la segunda generación", ha añadido. Ha advertido, no obstante, de problemas como los que han surgido en Francia con la tercera generación de migrantes que "ya pide como cualquier otra, quieren ser universitarios y tener un título, entonces ahí es donde vienen los conflictos". Por ello, considera que "el caso francés debería de servir de ejemplo".