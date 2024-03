Marlaska defiende el sistema VioGén, que es "un referente a nivel internacional", pero reconoce que es "mejorable"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha defendido este lunes en el Senado el sistema VioGén, que ha asegurado que es un "referente a nivel internacional", pero ha reconocido que es "mejorable".

"Es un referente, y lo sabemos todos, a nivel internacional en lo que es la lucha contra la violencia de género y la violencia machista, por supuesto mejorable y en eso es el desarrollo que hacemos", ha asegurado este lunes en su turno de réplica en la Comisión de Interior para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento.

Además, sobre las víctimas de violencia machista "resistente", Marlaska ha señalado que no les corresponde analizar "el porqué de la no denuncia, el porqué de la retirada de la denuncia, cualquier circunstancia, porque son razones en la mayor parte de los casos muy complejas". En todo caso, ha señalado que desde las instituciones tienen una "responsabilidad" al respecto en esta cuestión y que tienen que trabajar "en mejorar" al respecto.

Sobre el Sistema VioGén II, ha explicado que este "va evolucionando en todo lo que es lo que estaba refiriendo, modelos de valoración, modelos de mejora en lo que es la profundización, en la protección". "El sistema VioGén II es lo que nos va a garantizar un sistema operativo más fuerte, en el sentido de que impida caídas del sistema, pérdida de datos, etcétera. Desde el punto de vista tecnológico y también va a facilitar la interoperabilidad, por ejemplo, con policías autonómicas", ha afirmado.

Respecto a los delitos de odio, Marlaska ha expuesto que desde el Ejecutivo de está trabajando en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia, en una "evaluación continua".

Por otro lado, Marlaska ha criticado al PP de haberse "contagiado" de la "ideología negacionista de la extrema derecha" en lo referente a la violencia machista, por no hacer referencia alguna a esta cuestión en su primera intervención.

"Me gustaría hacer una referencia importante, por lo que lo he visto en todos los grupos parlamentarios, excepción hecha de la derecha y la extrema derecha, quizá es porque la derecha se ha contagiado en los gobiernos de coalición de la ideología negacionista de la extrema derecha. Me refiero a la violencia machista", ha añadido.

Sobre la migración, Marlaska ha vuelto a recalcar, al igual que lo hizo en el Congreso, que la migratoria procedente de África "es estructural y está motivada fundamentalmente por factores de carácter social". En todo caso, ha indicado que hay que añadirle "cuestiones coyunturales", como la situación interna en países como Senegal, Mali, Guinea, el golpe de estado en Níger o incluso catástrofes naturales.

También ha manifestado que, desde el Ministerio, seguirán trabajando por una migración "segura, ordenada y regular". "A nivel europeo del Pacto de Migración y Asilo, tras el acuerdo político alcanzado en diciembre pasado, será más fácil hacer frente al desafío al tener una política común. Vamos a seguir trabajando para buscar consensos que impulsen los cambios legislativos que precisamos", ha añadido.

"MINISTRO EN TIEMPO DE DESCUENTO"

En el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, Luis Javier Santamaría, ha criticado la labor de Marlaska al frente del Ministerio y ha señalado que es un ministro "en tiempo de descuento". "Su gestión al frente del Ministerio es una derrota por 5-0, y por eso pensamos que no debería seguir al frente del Ministerio del Interior ni un minuto más", ha expuesto.

También ha recordado al ministro que ha sido "reprobado" en tres ocasiones, "entre otras cosas por mentir al Congreso al explicar la tragedia de la valla de Melilla, donde al menos 20 personas perdieron la vida". Además, ha acusado a Marlaska de ser "responsable" de haber permitido que durante su etapa al frente del ministerio hayan llegado a España de forma irregular más de 200.000 personas.

En su segunda intervención, sobre la violencia machista, Santamaría ha acusado a Marlaska de ser parte del Gobierno del "sí es sí". También le ha preguntado si sabe cuánto se han incrementado los delitos contra la libertad sexual de mujeres y que afectan a menores. "No bastan buenas palabras para terminar con esta lacra", ha agregado.

Por su parte, el senador socialista José Manuel Franco ha destacado en su intervención la "transparencia", el "compromiso" y el "diálogo", que, según ha apuntado, son "tres vigas maestras" de la actitud de Marlaska. En cuanto a la violencia de género, el socialista ha expuesto que "hay que incrementar los esfuerzos en esta dirección", así como que es "imprescindible luchar contra los delitos de odio".

Respecto a la presión migratoria, ha dicho que se trata de un "problema", que hay que convertirlo en "oportunidad". "Por muchas trampas que intentemos hacernos, por mucha oposición fácil, mucha oposición de mercadillo que a veces se pretende hacer, es imposible, absolutamente imposible ponerle puertas al hambre, ponerle puertas a la persecución política, ponerle puertas a la huida de las guerras, ponerle puertas a personas que huyen de terrorismos en sus países de origen", ha subrayado para añadir que, desde el Ejecutivo, se ha atajado la migración "en la raíz".

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Dependencia, Joan Josep Queralt ha indicado que realizarán una petición para que comparezcan los responsables de la prevención de la violencia de género del Ministerio del Interior porque, a su juicio, tendrían que dar "alguna explicación más" sobre los fallos que se han detectado en el Sistema VioGén.

La senadora Estefanía Beltrán, del Grupo Parlamentario Vasco, ha preguntado a Marlaska si el sistema de protección que da la policía a las víctimas de violencia de género es "correcto" y "adecuado" para "las necesidades actuales". Respecto a la cuestión migratoria, la senadora ha expuesto que creen que falta "garantizar" vías seguras para la inmigración.

Carla Antonelli, por el Grupo Parlamentario Izquiera Confederal, se ha referido en su intervención a las personas trans, que "viven en un mundo amenazante" y están expuestas "a un nivel de violencia mucho más alto". Por ello, ha pedido al ministro "políticas concretas y adaptadas" a las problemáticas de este colectivo para poder ser protegidas "exactamente igual al resto de todas y todos los españoles".

Finalmente, Paloma Gómez, de Vox, del Grupo Parlamentario Mixto, se ha limitado a tratar en sus intervenciones asuntos como el narcotráfico o la inmigración, que al respecto ha destacado que España sufre una crisis migratoria "muy grave". Asimismo, ha señalado que "urge" que el Gobierno adopte "una clara voluntad política" y desarrolle misiones "coordinadas" con los países de origen, tránsito y destino de la "inmigración masiva" con el fin de desarticular la mafia de tráfico de personas.