Saiz espera que Ceuta pueda desarrollar "en las máximas condiciones de normalidad" su fiesta del 1 de noviembre

1127410.1.260.149.20261021135613 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (c), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i), y el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina (d), durante una rueda de prensa - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este miércoles que el Gobierno trabaja para que Ceuta pueda desarrollar "en las máximas condiciones de normalidad" su fiesta del 1 de noviembre.

"Como saben, estamos trabajando con un horizonte temporal muy claro y es que Ceuta, cuanto antes, siga en el camino de recobrar la normalidad. Y los datos hablan por sí solos y, desde luego, también tenemos un horizonte muy próximo. Sé que el próximo 1 de noviembre la ciudad va a celebrar una fiesta muy importante, la fiesta de la Mochila y estamos trabajando para que, insisto, se pueda todo desarrollar en las máximas condiciones de normalidad", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa tras presidir una reunión del Comité de Situación en la ciudad autónoma sobre la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio.

En este sentido, la ministra ha recordado las cifras que compartió también este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre los migrantes que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma. En concreto, ha cifrado en 12.705 los migrantes que han retornado de Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto. De ellos, 12.142 corresponden a retornos voluntarios y 536 a expulsiones.

En materia de acogida, ha informado de que el Estado cuenta en la actualidad con 7.477 plazas en recursos temporales de atención humanitaria.

En cuanto a los menores migrantes, Saiz ha señalado que hay 3.331 atendidos en el Sistema de Protección autonómico, 107 han sido reubicados por reagrupación familiar en la Península y 181 han sido trasladados a comunidades autónomas, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Además, la ministra ha informado de que han sido remitidos 63 expedientes a Marruecos para que se lleve a cabo la reagrupación familiar de menores.

En materia de seguridad, el Ejecutivo ha realizado 11.375 patrullas de vigilancia e informativas, con un total de 5.237 efectivos desplegados en la ciudad.

Sobre la actividad escolar, la asistencia a clases en los colegios de Ceuta se mantiene con una asistencia "en torno al 90%". Mientras, en el ámbito sanitario, el 83% de los migrantes alojados en los recursos temporales están vacunados y de las 211 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, 100 están ocupadas, 20 de ellas por migrantes.

"DESDE LA LEGALIDAD Y DESDE LA HUMANIDAD"

De la misma manera, Saiz ha defendido la respuesta del Gobierno a la situación de la ciudad autónoma, "desde la legalidad y desde la humanidad".

"Estamos trabajando en una labor absolutamente coordinada, por supuesto, con una labor a destacar por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto son los resultados y como ya les he dicho también a su compañera, vamos a seguir trabajando. El Gobierno de España ha estado y va a seguir estando acompañando a Ceuta, con el objetivo claro de recuperar la normalidad", ha concluido.