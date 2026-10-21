Rego comparte con ACNUR que hay menores migrantes en Ceuta con perfil de asilo, varios del colectivo LGTBIQA+

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una reunión con ACNUR, a 21 de octubre de 2026. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha compartido en una reunión este miércoles con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que hay menores migrantes con perfil de de solicitud de asilo y protección internacional, la mayor parte de ellos por origen de procedencia y varios por pertenecer al colectivo LGTBIQA+.

Según ha informado el departamento que dirige Rego, la ministra y la ONG han abordado la situación de los menores no acompañados con perfiles de solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en los sistemas de protección de Ceuta, tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

En cuanto a los perfiles con solicitud de asilo, el Ministerio ha asegurado que "están siendo valorados", con los tramites pertinentes llevados a cabo por parte de las diferentes administraciones competentes.

Durante el encuentro, Rego ha trasladado a ACNUR que el Gobierno de España está poniendo a disposición de Ceuta "todos los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada a la infancia migrante no acompañada".

Asimismo, la titular de la cartera de Juventud e Infancia ha insistido en que la vía "más eficaz" para atender a los menores migrantes y aliviar la situación de la ciudad autónoma es el traslado de estas personas a la Península.

Igualmente, en la reunión, la ministra ha destacado la colaboración "especialmente de los vecinos y las vecinas de los barrios de la periferia ceutí". En este sentido, ACNUR ha desarrollado una formación a más de 70 abogados de Ceuta sobre extranjería e infancia, con la vista en el triaje que han de hacer a los niños tras la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y su trasposición en España.