Saiz tacha de "infundadas" las denuncias contra migrantes en Alcalá de Henares y pide "erradicar" los discursos de odio

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tachado de "infundadas" las denuncias sobre presuntas agresiones sexuales por parte de migrantes en Alcalá de Henares y ha pedido "erradicar" los discursos de odio.

"Nadie y cuando digo nadie es nadie, tiene que recibir odio, intolerancia y desprecio por cambiar de territorio, por buscar un futuro mejor, máxime cuando es gente que huye de situaciones desesperadas y se lanzan al mar o se ponen en manos de mafias terroríficas solo porque por lo que implica no hacerlo les parece peor que el riesgo de perder la vida. Desde este Ministerio ponemos pie en pared con cualquier atisbo de discurso de odio y de proclama que vincule la migración con aspectos negativos como la inseguridad", ha subrayado Saiz, este jueves en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press.

En este sentido, ha calificado de "infundada" la denuncia realizada recientemente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre agresiones sexuales por parte de migrantes a mujeres de Alcalá de Henares.

"Denuncias infundadas. Es lo que apelaba antes, yo creo que es muy importante erradicar cualquier atisbo de vincular la migración a aspectos negativos, desmontar bulos con verificaciones", ha insistido.

Así, ha pedido la "colaboración de los medios de comunicación", de "los periodistas y las periodistas de este país" para "informar con rigor" y "desmontar bulos" como el que, según ha dicho, se difundió recientemente diciendo que la mayoría de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital eran inmigrantes.

"El problema no era sólo que es mentira, puesto que el 85% de los beneficiarios son españoles, sino la intención con la que se intentaba difundir ese bulo y mentir a la ciudadanía, y romper con la convivencia, y generar enfrentamiento e intoxicar", ha subrayado.

Por otro lado, la ministra se ha referido a la "feminización" de la migración que se ha producido en la última década que "merecía un reconocimiento específico en España".

Según ha dicho, las mujeres migrantes son "imprescindibles" para la sostenibilidad del mercado laboral español pues suponen el 43,9% de los afiliados extranjeros.

"Hay mucho camino por delante para que la igualdad, sobre todo salarial, se instaure, pero anuncio con esperanza que ya son el 43,9% de los afiliados extranjeros, de los 2,7 millones de cotizantes que han nacido fuera de nuestro país, pero ayudan a sacar a nuestro país adelante. ¿Saben ustedes que este colectivo aporta el 10% de los ingresos de la Seguridad Social?", ha subrayado Saiz.

Así, ha puesto el ejemplo del programa Wafira, con el que centenares de mujeres marroquíes "no solo vienen en el marco de la política de migración circular para ayudar en la recogida de la fresa y de los frutos rojos", sino que también "se forman en emprendimiento y negocios para llevar ese conocimiento de vuelta a sus países".

En este sentido, ha asegurado que la igualdad va a ser "un foco de luz" de su gestión migratoria. "La perspectiva de género y la protección de colectivos vulnerables son consustanciales a nuestro sistema de acogida y al programa de atención humanitaria, sobre todo de aquellas mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia machista, que por desgracia son numerosas".

"HIPERBÓLICOS" POR EL PACTO CON JUNTS

Preguntada por el acuerdo del PSOE con Junts para transferir las competencias en migración a Cataluña, ha precisado que "eso fue un acuerdo entre partidos" y ha criticado que algunos representantes políticos se pongan "hiperbólicos" con este tema porque "parece que no conocen el Estado de las Autonomías" y que "no se han leído la Constitución".

En concreto, ha precisado que ocurre lo mismo con el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Navarra o a Euskadi que ha sido "avalado por el Constitucional" y que busca "la eficacia en la gestión".

En todo caso, ha indicado que este pacto con Junts para delegar competencias en materia migratoria a Cataluña "tiene que desarrollarse con una ley orgánica, que tiene que hablarse, dialogarse, consensuarse en el Congreso de los Diputados".

"En modo alguno vulnera algo que recoge la Constitución, que es que nuestra Constitución tiene sin fin de referencias a la pluralidad y al Estado de las Autonomías, que a algunos parece que no conocen, no sé, que se les llena la boca, pero que luego, bueno, pues eso, pues les pasa lo que les pasa, que el Constitucional les dice que no", ha añadido.

Por otro lado, sobre el Ingreso Mínimo Vital, la ministra ha puesto de relieve que "está llegando a casi más de más de dos millones de personas" y ha recordado que las comunidades autónomas pueden extender la aplicación de la prestación. También ha insistido en la importancia de complementarlo con los itinerarios de inserción laboral.

VISITA DEL PAPA A CANARIAS

Preguntada por una posible visita del Papa Francisco a Canarias para conocer de primera mano la situación migratoria, Saiz ha comentado que no ha tenido oportunidad de hablar con el Pontífice pero que su visita sería "bien recibida".

"Pues parece ser que eso se lo dijo a la vicepresidenta segunda, la ministra Yolanda Díaz. Yo no he tenido ocasión de hablar con el Papa", ha subrayado. "Cualquier visita en este país es bien recibida, yo no tengo ningún problema", ha añadido.