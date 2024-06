Torres critica a Junts por pedir la exclusión de Cataluña del reparto de migrantes: "No es aceptable"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, ha rechazado la exigencia de Junts de excluir a Cataluña del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y le ha recordado que, para la aprobación de la reforma del Reglamento de Extranjería, "solo hacen falta más síes que noes".

Así lo ha expresado Torres en una entrevista en Cope Canarias en las que ha reconocido que el Gobierno "tenía claras las dificultades con Junts desde el minuto cero" y le ha indicado al partido de Carles Puigdemont que sus exigencias "no tienen cobertura legal".

Torres ha confiado en contar con el apoyo de los grupos políticos mayoritarios, como ha ocurrido con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. "Vamos a hacer el trabajo y los partidos políticos tendrán que definirse, pero yo espero que esto salga porque es la única posibilidad". En su opinión, "la voluntariedad y la solidaridad optativa ya se ha visto que no funcionan".

Ha reconocido, no obstante, que si la reforma no se aprueba existe "un problema grave porque, en el caso de los menores de edad, cuando llegan a una comunidad autónoma, son competencia suya y no hay ley que haga que sean distribuidos". "Los territorios fronteras están condenados a tener que dar respuesta a esos menores y no cabe duda de que si se piensa que esto (la reforma del Reglamento de Extranjería) no va a salir, la situación por delante es bastante preocupante", ha argumentado el ministro.

En cuanto a la postura de Vox que ha advertido al PP con romper los pactos de Gobierno en aquellas comunidades donde se acepten migrantes y ha reclamado la devolución de los menores a sus países de origen, Torres ha recordado que "eso no se puede hacer en la Unión Europea". Y, aunque ha reconocido, que la advertencia del partido de Santiago Abascal es "una dificultad", ha insistido en que un acuerdo entre PSOE y PP deja la aprobación de la reforma "resuelta".

Respecto a la negativa del Ministerio de Defensa de permitir el uso de emergencia de cuarteles militares en las islas, como reclama el ejecutivo canario, ha explicado que "no hay infraestructuras en desuso en este momento" para un uso permanente, ante el incremento de llegadas de menores.

En este sentido, ha recordado que en épocas anteriores fueron habilitados otros espacios deportivos y educativos para acoger a los migrantes, pero ha incidido en que "lo más importante es que se haga posible la reforma de la ley y haya una solución definitiva". Según ha advertido, "si se confirman las previsiones de llegadas, se va a tener una dificultad objetiva e inabordable".

Ha expresado, no obstante, su confianza en que "prevalezca el sentido común y la justificia y el Gobierno de España y de la Unión Europea lo tienen absolutamente claro".