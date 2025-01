Torres sobre el decreto ley para la distribución de menores migrantes: "Tenemos que pulir ese mecanismo legislativo"

937387.1.260.149.20250107134705 (I-D) El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la ministra Portavoz, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

Muestra su "disposición" para reunirse esta semana en Madrid con Clavijo para "seguir buscando soluciones"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este martes que hay que "pulir" el mecanismo legislativo propuesto por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que es el decreto ley para distribuir a menores migrantes no acompañados.

"En cualquier caso, tenemos que pulir ese mecanismo legislativo, y yo seguiré como Ministro de Política Territorial en este caso, y como responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, buscando las soluciones y apartándome de la polémica", ha asegurado Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Igualmente, Torres ha explicado que el pasado día 3 de enero el Gobierno trasladó un correo electrónico a Canarias en el que trasladaba que veía la propuesta "para avanzar como posible", aunque agregaba que tenía "algunas dudas", como el mecanismo legislativo, los derechos de los menores, los niños "indubitados o dubitados".

"Yo no sé si es que no le han trasladado bien la información al presidente de Canarias, pero no es verdad que no hayamos estado en contacto estos 20 días con el Gobierno de Canarias, y lo vamos a seguir haciendo", ha apuntado.

En esta línea, preguntado por el apoyo de Junts en materia de migración, Torres ha dicho que el Ejecutivo "sigue negociando" con esta formación. "Y si decimos que seguimos negociando es que no hemos cerrado la negociación. El señor Clavijo es el que dice que tiene el apoyo de Junts, sería bueno que Junts lo manifestara", ha reclamado.

Asimismo, ha subrayado que la relación y el contacto entre su departamento y los presidentes de Ceuta y Canarias es "permanente". Así, ha añadido que este este martes ha hablado con Clavijo, quien ha dicho que le ha trasladado su "disposición" para reunirse y "seguir buscando soluciones". "Y si esta semana se desplaza a Madrid, lo recibiremos, para ver si podemos caminar, diciendo siempre que cualquier acuerdo precisa una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados", ha destacado.

Si bien, ha insistido en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería como la "solución definitiva, estructural" para los menores migrantes no acompañados. También ha dicho que España estaría en "otra situación" si el pasado 23 de julio se hubiese admitido a trámite esta reforma. "Los responsables no son los compañeros del Gobierno de España, ni los grupos políticos que hemos votado, sí, son los que lo han rechazado", ha recalcado.