Un total de 4.432 adultos han pasado el triaje en Ceuta, 11.686 han regresado a Marruecos y 3.019 menores están filiados

1124944.1.260.149.20261013133242 Archivo - Varias personas esperan en el exterior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha cifrado este martes en 4.432 los adultos migrantes que han completado el triaje en Ceuta, frente a las decenas que había en agosto, y en 11.686 las personas que han regresado a Marruecos tras la entrada masiva de julio.

Según los datos actualizados a este lunes, la ministra ha detallado que del total de regresos, 10.161 han sido retornos voluntarios y 525 expulsiones.

La ministra ha señalado que 3.019 menores están filiados y atendidos en el sistema de protección autonómico. Respecto a los menores reubicados en la Península, ha precisado que 89 lo han sido por reagrupación familiar y 173 se han reubicado en otras comunidades autónomas por el artículo 35 de la Ley de Extranjería, mientras que 35 expedientes han sido remitidos a Marruecos.

Por otra parte, en lo relativo a la asistencia a las clases en los colegios, Saiz ha asegurado que "se consolida la normalidad". En el ámbito sanitario, ha indicado que hay 4.540 personas vacunadas y que, de las 210 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, hay 98 ocupadas, de las cuales solo 22 corresponden a personas migrantes.

Asimismo, la ministra ha incidido en que hasta el domingo 11 de octubre, se han entregado 244.612 kits de alimentación, y hay 7.477 plazas habilitadas en recursos temporales.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 35: OBLIGACIÓN DE ACOGER

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado en la misma rueda de prensa que "prácticamente todas" las comunidades autónomas han acogido a menores reubicados desde Ceuta, incluso aquellas que anunciaron que no recibirían algo que, según ha dicho, ha ocurrido "por la aplicación de la ley".

Rego ha insistido en que la aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería exige "solidaridad" entre territorios y que se está aplicando de "manera equilibrada" en todas las comunidades.

La titular de Juventud e Infancia ha señalado que las tareas de filiación y acogida están "muy avanzadas" en la ciudad autónoma, con 3.019 menores, una cifra que a su juicio indica que la situación "se ha reducido bastante".

Rego ha asegurado que "hay plazas disponibles" en la Península para la acogida de menores, por lo que no hay "ninguna razón" para que no se esté produciendo.

Preguntada por los 35 expedientes de menores remitidos a Marruecos, la ministra ha explicado que el Gobierno está a la espera de respuesta. Ha recordado que antes de la entrada del 30 de julio ya se habían enviado a Marruecos unos 650 expedientes previos, a los que no ha habido respuesta, y que los 35 actuales se han ido remitiendo en los últimos días.

Rego ha subrayado además que durante los días de máxima tensión de la crisis hubo una interlocución "absolutamente fluida y constante" con Marruecos.

Sobre los menores que permanecen en la ciudad autónoma, Rego ha respondido que "no hay una nueva solución" y que el Ejecutivo defiende un mecanismo "vinculante y solidario" de acogida en todo el territorio, que considera la fórmula "más eficiente, más solidaria con los territorios de entrada y más humanitaria".