VOX asegura que "Sánchez busca hacer de los inmigrantes una masa electoral"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "busca hacer de los inmigrantes una masa electoral".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria de VOX ha manifestado que "el Gobierno que fomenta el efecto llamada, que fomenta la inmigración ilegal, se desentiende de estas personas que, amparadas en falsas promesas", llegan a España.

Millán ha añadido que estas políticas no las sufren quienes las dictan sino "los vecinos de aquellos barrios que se ven forzados a convivir con personas procedentes de culturas muy diferentes" a la suya. "Los perjudicados son siempre los mismos y quienes fomentan estos fenómenos, como digo, viven muy lejos de estas zonas en las que las consecuencias de la inmigración se manifiestan con mayor dureza", ha recalcado.

En este sentido, la portavoz de los de Santiago Abascal ha explicado que han preguntado al Gobierno "por qué no se están ejecutando las órdenes de expulsión". "En cualquier caso, la respuesta evitará mencionar una realidad innegable, que Sánchez busca hacer de los inmigrantes una masa electoral y para ello está dispuesto a dinamitar la convivencia allí donde haga falta", ha apostillado.

Por último, preguntada por el hecho de que el Ministerio del Interior haya abierto una investigación de oficio a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH) en torno a la actuación policial en el barrio madrileño de Lavapiés de este fin de semana después de los sucesos ocurridos en una "reyerta", ha contestado: "He visto las imágenes pero no tengo más información, las he visto por encima y no dispongo de toda la información".