El 30% de los jóvenes españoles ve oportunidades de emprender pero sólo el 8% decide hacerlo, según un informe

El 30% de los jóvenes españoles ve oportunidades de emprender pero sólo el 8% decide hacerlo, según se desprende del informe 'Análisis de situación sobre emprendimiento joven' que la Fundación Youth Business Spain (YBS) ha presentado durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados en el marco de su décimo aniversario.

El informe --elaborado desde YBS junto al Observatorio Mundial del Emprendimiento y el Ministerio de Trabajo y Economía Social-- refleja que, de los 10.489 jóvenes "entre 18 y 34 años" entrevistados, el 30% considera que existen oportunidades para iniciar negocios, pero "solo un 8%" decide emprender, lo que, según la fundación, pone en relieve la "brecha entre el deseo de iniciar proyectos y la capacidad de llevarlos a cabo".

Asimismo, el "miedo al fracaso" se hace evidente como el "principal obstáculo para emprender": aunque el 40% de los jóvenes afirma poseer los conocimientos y habilidades necesarios para avanzar en sus proyectos, el 60% tiene miedo al fracaso. El estudio también revela que la mayoría de estos jóvenes emprendedores son mujeres (56%), de entre 25 y 34 años, con una educación universitaria (68%) y alguna formación en emprendimiento y finanzas (39%).

En concreto, según ha indicado la organización, los datos empleados provienen de la encuesta 'Adult Population Survey (APS), realizada por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en el ciclo GEM 2022-2023, un periodo en el que, como ha destacado la Fundación, se realizaron en España 36.235 entrevistas telefónicas mediante el sistema CATI.

De este modo, a efectos de este informe, y para permitir el uso de los datos GEM, la fundación ha definido el término "jóvenes" como personas entre 18 y 34 años, diferenciado así de un segundo grupo de mayor edad, entre 35 y 64 años. De este modo, según ha indicado YBS, el documento se ha realizado en base a las respuestas de un total de 5.329 hombres y 5.160 de ese grupo de edad.

Así, el 60% de los jóvenes encuestados consideran no poseer los conocimientos y habilidades necesarias para emprender y el 70% cree que no es fácil emprender. No obstante, un 15,5% tiene la intención de poner en marcha una actividad emprendedora en los próximos 3 años, mientras que "sólo el 2,2%" de la población joven está involucrada en el desarrollo de una empresa que ha operado más de tres años y media.

PROMOVER LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO INNOVADOR

En el marco de su décimo aniversario, YBS ha subrayado la importancia de acortar la distancia entre "la perspectiva por emprender" y "la puesta en marcha del proyecto innovador". Como han destacado el presidente y la directora general de YBS, Luis García Deber y Sara Simón, el objetivo de la organización es "garantizar que los jóvenes que quieran emprender tengan acceso a recursos, capacitación y acompañamiento adecuados", ya que han comprobado que "cuando los jóvenes reciben apoyo sus proyectos se consolidan".

En esa línea, el Programa de Mentoring de YBS, en el que han participado más de 3.500 personas emprendedoras en esta década, ha logrado una tasa de supervivencia del 91%. Asimismo, los emprendedores involucrados han creado cerca de 5.000 empleos con un incremento en su facturación y una contribución al PIB en más de 800 millones de euros de manera directa e indirecta en los últimos cinco años.