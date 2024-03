Fundación Endesa prevé mejorar la empleabilidad de 400 personas en exclusión en 2024 con el programa 'Cambiando Vidas'

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa ha lanzado esta semana la octava edición de 'Cambiando Vidas', una iniciativa que desarrolla en colaboración con Fundación Integra desde 2016, a través de la cual prevé mejorar la empleabilidad de más de 400 personas en riesgo de exclusión social en este 2024.

'Cambiando vidas' acompaña y prepara a personas en situaciones vulnerables para su reincorporación en el mundo laboral en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca y, este año por primera vez, en Tenerife, como han detallado sus impulsores.

Gracias a este programa, un total de 3.055 personas han conseguido "una nueva oportunidad para empezar de nuevo con sus vidas" y la fundación prevé que este año la iniciativa beneficie al menos a 415. Además, su intención es atender a los beneficiarios de ediciones anteriores que lo necesiten.

'Cambiando vidas' cuenta con el apoyo de empleados de Endesa que se unen como voluntarios para ayudar a través de talleres de formación sobre distintas temáticas profesionales como, por ejemplo, cómo escribir un CV o cómo prepararse para una entrevista y superarla con éxito con el fin de que los beneficiarios puedan adquirir las herramientas y competencias que necesitan para reincorporarse al mercado laboral.

Desde su primera edición, 275 voluntarios de la compañía ya han formado parte de 'Cambiando Vidas'. Una de ellas, María José, ha participado en la presentación de la nueva edición y ha destacado que "en las Escuelas de Fortalecimiento los beneficiarios consiguen potenciar lo que ellos en realidad ya tienen, como por ejemplo la confianza en ellos mismos y en sus capacidades".

"Simplemente, a veces necesitas a alguien que te lo recuerde y ahí entramos nosotros como voluntarios. Con ayuda se puede conseguir todo. Esa es la magia del voluntariado, nunca sabes adónde va a llegar, pero tienes claro que el impacto va a ser positivo", ha explicado.

Durante el evento, distintos beneficiarios del programa han contado su historia, como Edurne, que se ha definido como "una mujer de clase media con un trabajo de profesora" que, "por culpa de una serie de malas decisiones", acabó en la calle. "Me ofrecieron traer droga desde Perú y terminé en la cárcel con una condena de seis años y un día. En Cambiando Vidas encontré la ayuda que necesitaba", ha explicado.

Para Edurne este paso fue fundamental pues "todo lo que tiene es gracias a su trabajo, a la ayuda y al acompañamiento que le han dado". "Me aferré a esta oportunidad porque conseguir un empleo era mi sueño. La sensación de abrir la nevera y verla llena de comida que he podido comprar con mi esfuerzo me hace sentir muy orgullosa de mí misma", ha destacado.

Petronel, participante en la última edición de 'Cambiando Vías', vino de Rumanía en 2003 y, como muchos migrantes, tuvo unos comienzos que "no fueron fáciles". Empezó con un trabajo en la recogida de la uva, luego recaló en Madrid con un puesto de barrendero, pero "la pandemia truncó su proyecto de vida". "Perdí el trabajo y acabé durmiendo en la calle. Pasé por varios albergues hasta que conocí el programa 'Cambiando Vidas'", ha recordado.

Por ello, Petronel siente un "agradecimiento total" por esta iniciativa que le ha devuelto la ilusión y que le proporcionó "las herramientas que necesitaba para comenzar la búsqueda de empleo y conseguir un trabajo. Ahora, se siente "útil, feliz, lleno de alegría" ya que "es el trabajo de su vida", como ha reconocido.