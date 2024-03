Fundación Transforma España alerta de que España "está encallada" en Educación: "Se necesita una ley que dure"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Transforma España alerta de que España "está encallada" en materia de Educación, como ha manifestado su presidente Eduardo Serra, que ha reclamado "una ley de educación que dure en el tiempo". "Es una reivindicación que se repite constantemente", ha asegurado Serra en una entrevista a Europa Press.

"No tienen derecho los políticos de hoy en día a pelearse y hacer una ley de educación cada cuatro años, diferente de la anterior. Todo el mundo está de acuerdo pero al final llega el PSOE y hace una ley, llega el PP y hace otra ley", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que "el malestar en la comunidad educativa es generalizado".

Serra también ha lamentado que en otros países del mundo trabajan para mejorar la educación y en España se considera "un asunto de segunda o de tercera". Por ello, detalla, la fundación que preside pone el foco en la importancia de "la reforma del sistema educativo y su impacto en el modelo productivo, sin olvidar la actual revolución tecnológica". "Y si la gente no está preparada, España quedará descolgada", alerta Serra, que también menciona "la fuga de talento" que se vive en el país.

Precisamente, como antesala de su nacimiento, en 2010, la Fundación Everis --que presidía Serra-- lanzó el informe 'Transforma España', para el que se entrevistó a cerca de un centenar de empresarios del país y personas relacionadas con el mundo de la economía, a quienes se preguntó cómo veían a España. "Y en vez de salir una visión pesimista, salió una visión optimista. O sea, estábamos sumergidos en la crisis, pero pensaban que España saldría adelante", ha rememorado Serra.

El estudio abogaba por "ganar en competitividad y mejorar el sistema productivo, pero lo más importante era trabajar la etapa escolar hasta llegar al mercado laboral". Ese informe concluía con la propuesta de ocho actuaciones, entre la que destacaba la denominada 'Nueva Sociedad y mercado del talento' para poner en valor el talento en España.

Para activar esta iniciativa se puso después en marcha el informe 'Transforma Talento', una segunda edición del primer documento, para el que se fueron entrevistadas cerca de 200 personas del ámbito educativo y empresarial y que se centró exclusivamente en cuestiones educativas.

"El informe también fue positivo y algunas personas nos animaron a crear una Fundación propia", indica Serra que ha recordado que la Fundación Transforma España se puso en marcha en el año 2013 con el fin de "promover y facilitar las transformaciones necesarias para lograr que España fuera protagonista de referencia mundial" por lo que insta a "unir fuerzas, experiencias y ganas para afrontar este reto" a través de ámbitos de diálogo y participación. "Lo más importante era reformar el sistema educativo", reitera Serra, que fue ministro de Defensa entre 1996 y 2000, además de ostentar numerosos cargos en el sector privado y tercer sector.

En cualquier caso, lamenta que como la finalidad de la Fundación Transforma España "es más general y por tanto más abstracta", es "complicado" llegar a la ciudadanía y a los políticos. "A la política no le interesa el interés general, el bien común como se decía antes, por eso hay que forzarles", asevera, al tiempo que hace un llamamiento a la juventud: "Tienen que comprender que si ellos no se ocupan, no se va a ocupar nadie de su porvenir".

Por ello, la Fundación trabaja "con y desde la sociedad civil" para impulsar este movimiento hacia el cambio, concretando e identificando los retos principales que afronta el país y presentando "una propuesta de solución que cimente el camino hacia la España del futuro". "Somos básicamente un think tank, pero hacemos algunas cositas, bromea Serra.

Entre otras líneas de actuación, la fundación busca construir una sociedad española "admirable en el futuro", mejorar la competitividad de sus empresas en particular y la calidad de vida de los españoles en general, impulsando el cambio de manera responsable. Por ello, trabaja para llevar a cabo una transformación global desde la sociedad y para la sociedad. La organización actúa tanto a través de la investigación, para generar conocimiento, como de la puesta en marcha de iniciativas reales, basadas en la experiencia y el 'know how', con grupos de trabajo formados por expertos de prestigio en diversas temáticas.

PROYECTOS

La Fundación desarrolla varias iniciativas como 'Talento Senior', realizada conjuntamente con el Círculo de Empresarios y destinada a personas mayores de 50 años. "De cada 100 personas que nacen en 2023, cumplirán 65 años el 90 por ciento. Cada 4 años, la esperanza de vida media sube un año. Hoy, las mujeres españolas son las de mayor esperanza de vida media de Europa. Cuando estaba en el Gobierno, cada dos trabajadores mantenían en sus hombros un pensionista pero ahora no se puede, de ahí la importancia de este programa", subraya Serra.

Precisamente, esta semana se ha abierto el plazo de recepción de candidaturas de la III edición de los 'Premios Valor Añadido', que impulsa en colaboración con BBVA, para poner en valor la importancia del talento sénior.

En el mismo sentido, cuenta con los Premios +50 Emprende, un concurso de emprendimiento para emprendedores sénior. La convocatoria de la IV Edición ha contado con la participación de 281 emprendedores senior, con una media de edad de 54 años y medio, quienes han presentado un total de 107 iniciativas. Además, destaca la prácticamente igualdad entre los participantes, 47% de mujeres y 53% de hombres.

La Fundación también cuenta con un 'Programa Multicompañía de Desarrollo del Talento' para impulsar el potencial de las nuevas generaciones dentro de las empresas a través de mentorazgo, acompañamiento a directivos, acciones formativas y sesiones presenciales. En 2023, contó con 75 participantes y 32 compañías. Desde su puesta en marcha, ha contado con 762 participantes y 123 empresas.

Asímismo desarrolla el 'Talent Summit', que ha llevado a cabo siete ediciones. En este evento anual se dan cita profesionales de recursos humanos de diferentes compañías y las mejores startups tecnológicas relacionadas con la gestión del talento. Por ello, se seleccionan las mejores propuestas del mercado que están trabajando en soluciones que sirvan para desarrollar, gestionar y poner en valor el talento de los equipos.

"Tenemos muchos proyectos en mente: un proyecto de educación, otro de Inteligencia Artificial pero se necesitan alianzas y financiación", concluye Serra.