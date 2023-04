GSK, Merkle Spain e iPlusF se alzan con el Premio 'Madrid Empresa Flexible 2023' en su XIX Edición

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

GSK, Merkle Spain e iPlusF han sido las ganadoras de la XIX Edición del Premio 'Madrid Empresa Flexible 2023' en sus respectivas categorías, en una ceremonia en formato híbrido celebrada la semana pasada en la sede de ARUP en Madrid, según han anunciado en un comunicado.

En concreto, GSK ha sido premiada en la categoría 'Gran Empresa'; Merkle Spain, en la categoría 'Mediana Empresa' e iPlusF, en la de 'Pequeña Empresa'. También han obtenido menciones de honor Holcim y Dentsu Spain, en la categoría 'Gran Empresa'; Mercamadrid en 'Mediana Empresa' y a KFC Restaurantes en 'Pequeña Empresa'. Asimismo, ARUP ha sido reconocida este año con el Distintivo Empresa Más Igual.

"Estos premios visibilizan uno de los pilares de la sociedad madrileña porque la hace más próspera, habitable y rica. Aunque queda mucho por hacer, se ha avanzado en materia de corresponsabilidad y muchas empresas se han dado cuenta que implicarse en los problemas sociales son una ventaja competitiva", ha señalado en la ceremonia de entrega la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes.

Ha añadido que la primera cuestión social que debe cuidar una empresa es su plantilla, el trato de sus empleados y su cuidado, ya que es un valor que crea la empresa. "Este valor debe ser fomentado por la Administración. En materia de flexibilidad, gobiernos y empresas deben trabajar a la par y por eso, desde la DG de Igualdad, apoyamos estos premios", ha apostillado.

En este punto, ha recordado que, desde la dirección general de Igualdad, se promueven otros programas con este mismo objetivo, como el plan de colaboración con la Cámara de Comercio para promover el emprendimiento; el programa GEA para facilitar la adaptación de las mujeres del mundo rural madrileño al mercado de trabajo --ya sea por cuenta ajena o cuenta propia--; y el programa de asesoramiento a PYMES para que implanten sus Planes de Igualdad.

"El compromiso de la Comunidad de Madrid apuesta claramente por mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo en materia de igualdad. De esta manera, no sólo mejoraremos las oportunidades de los madrileños, sino que impactaremos en la economía mejorando nuestro PIB gracias al acceso al trabajo, la igualdad retributiva, la entrada de más mujereres en los puestos directivos y reduciendo la brecha de género en vectores tradicionalmente masculinos", ha afirmado.

PREMIOS MADRID EMPRESA FLEXIBLE

Para participar en estos premios, las empresas deben cumplimentar un cuestionario que recoge información sobre flexibilidad horaria y espacial; teletrabajo, políticas de equilibrio, maternidad y paternidad y retribución flexible; y cultura organizativa.

De esta manera, las empresas que más puntuación obtienen pasan a la segunda fase como finalistas, que consiste en una entrevista personal para

profundizar en la información y el envío de un cuestionario similar al de la empresa, a una muestra de empleados cuyo número varía en función del tamaño de la plantilla.

"Si las empresas implantan políticas flexibles, pero no son eficaces en su comunicación; los empleados no las conocen o la cultura organizativa impide que se disfrute de ellas, no generan ningún cambio ni facilitan la conciliación. Por este motivo, es imprescindible tomar el pulso a las personas que trabajan en ellas y conocer qué opinan sobre lo que la empresa dice que está haciendo en materia de cultura flexible", ha señalado la socia de CVA, Marisa Cruzado.

En esta edición han participado un total de 117 empresas, clasificadas en tres categorías en función del número de empleados: 56 pequeñas empresas (hasta 49 empleados), 24 medianas empresas (entre 50 y 249) y 37 grandes (a partir de 250). De todas ellas, se han seleccionado 11 finalistas (cinco en 'Gran Empresa', tres en 'Mediana Empresa' y tres en la 'Pequeña Empresa') que pasaron a la segunda fase de los premios.

Con el objetivo de seguir avanzando en la consecución de una igualdad real, la Comunidad de Madrid concede, en el marco de los Premios Madrid Empresa Flexible, dos distintivos que tienen como objetivo difundir políticas que promueven e impulsan la igualdad hombre-mujer y la equidad retributiva. En esta ocasión, el distintivo Empresa Más Igual, ha sido concedido a ARUP; y el distintivo Retribución Más Igual, a Intelcia.