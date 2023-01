Las mujeres mayores de 55 años, las más preocupadas por la sostenibilidad en España según un estudio

Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, las CCAA donde la sostenibilidad del producto repercute más en las decisiones de compra

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sostenibilidad de los productos es más relevante para las mujeres que para los hombres (67% frente al 60%) y para los mayores de 55 años que para los 'millennials', el grupo de 18 a 34 años (68% frente al 58%). En el grupo de mujeres de más de 55 años, la importancia que los consumidores dan a la sostenibilidad alcanza su pico (74%).

Esta es la principal conclusión de un estudio presentado este jueves y realizado por el Grupo de Investigación de Empresa, Economía y Sostenibilidad (E-SOST) de la Universidad Pontificia Comillas y Procter & Gamble (P&G), fabricante de productos de consumo de marcas como Dodot, Evax, Fairy o Ariel.

Sin embargo, según se desprende del mismo estudio, la percepción que tienen en mente los españoles de cómo es el consumidor sostenible es muy distinta. Según los encuestados, las personas más preocupadas por el cuidado del medioambiente en sus compras y hábitos de consumo serían jóvenes con estudios universitarios, algo que contrasta con la realidad que muestran los propios resultados del informe.

De esta manera, el estudio desvela que son las mujeres mayores de 55 años las que más importancia dan a la sostenibilidad en sus decisiones de compra. Este estudio 'Monitor de consumo sostenible' también desvela cuatro grandes grupos de población en función de sus actitudes hacia la sostenibilidad en sus hábitos.

En un primer grupo estarían las personas que no declaran interés por la sostenibilidad, que mayoritariamente son 'zentennials' y 'millennials', con una media de edad de 32 años. El segundo grupo son aquellas personas que se decantan por evitar residuos. Al igual que el grupo anterior, están conformados mayoritariamente por personas jóvenes con una media de edad de 35 años.

En el grupo que demuestra mayor interés por reciclar y ahorrar, las personas son mayoritariamente adultas, con una media de edad de 42 años. En el último se encontrarían las personas que mayor implicación demuestran con la sostenibilidad, predominantemente mujeres seniors y personas adultas con una media de 45 años. Son estos dos grupos los que reportan más emociones positivas hacia el consumo sostenible.

Por comunidades autónomas, Madrid (68%), Cataluña (66%) y Castilla -La Mancha (66%) encabezan la preocupación por la sostenibilidad en los hábitos de compra de sus ciudadanos.

Por otro lado, la percepción sobre el precio del producto es la principal barrera que señala el consumidor para realizar compras más sostenibles, ya que casi uno de cada dos (48%) afirma que los productos sostenibles son más caros que los que compra habitualmente, mientras que el 37% indica que el problema es la falta de información sobre la sostenibilidad de los productos.

DISPUESTOS A PAGAR MÁS SI EL PRODUCTO TIENE ENVASES SOSTENIBLES

En cuanto a los criterios más importantes, los ingredientes naturales (38%), un envasado 'eco-friendly' (35%) y la responsabilidad con el bienestar animal (34%) encabezan el listado de condiciones del producto por los que el consumidor estaría dispuesto a pagar más. Sin embargo, solo uno de cada cuatro consumidores (26%) estaría dispuesto a destinar más dinero a sus compras por productos de origen local.

Por otra parte, los hábitos sostenibles más habituales de los consumidores son la reducción del consumo energético (87%) y de agua (86%). El porcentaje de españoles que recicla habitualmente se sitúa en el 77%.

En cuanto a los esfuerzos cotidianos de los españoles, el reciclaje es más importante para los hombres que para las mujeres (80% vs 76%), mientras que las mujeres, especialmente las mayores de 55 años son las que creen más en la importancia de reutilizar cosas (65% vs 57% de media) y ahorrar energía y agua (81% vs 72% de media).

Caminar, ir en bicicleta y utilizar el transporte público es más importante para los 'millennials' y la 'Gen Z' que para otros grupos de edad (44%) y lo mismo ocurre con la compra de ropa de segunda mano (13%). Ser vegano o vegetariano es la opción menos elegida por los grupos, pero los millennials le dan más relevancia que otros grupos de edad (10%).

La coordinadora del Grupo de Investigación E-SOST de la Universidad Pontificia Comillas, Carmen Valor, asegura que "este estudio plantea un mapa del consumidor sostenible muy interesante, que rompe con la percepción general que tenemos de este tipo de consumidor".

"Es llamativa la brecha generacional y socioeconómica en los hábitos. A mayor nivel de estudios, edad y posibilidad de conciliar la vida laboral con la personal, más compromiso con la sostenibilidad o con cuestiones como el reciclaje. Hay un gran volumen de consumidores jóvenes que podrían ser más sostenibles, pero o no tienen información para ello o no se sienten apelados por los problemas ambientales", detalla.

Según el director de Sostenibilidad de P&G España, Elio Estévez, "el estudio demuestra que sí existe un consumidor cada vez más preocupado por la sostenibilidad en España, y que en contra de las ideas previas que solemos tener, responde al perfil de mujer mayor de 55 años".

"También sabemos que el consumidor no solo es cada vez más responsable en sus hábitos de compra y consumo, sino que también es más exigente a la hora de demandar mayores facilidades para incorporar prácticas sostenibles. Hay un 26% de los consumidores que piensa que la sostenibilidad es importante, pero no sabe cómo ponerla en práctica en su día a día, por lo que tenemos un amplio margen para trabajar en España", añade.

El estudio se llevó a cabo entre 2.720 consumidores mayores de 18 años a través de encuestas online en las nueve comunidades autónomas de mayor población, con segmentación por géneros y grupos de edad, entre los meses de julio a septiembre de 2022.