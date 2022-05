Too Good To Go salva más de 52 millones de packs de comida en 2021, un 54% respecto al año anterior

Too Good To Go presenta su Informe Impacto 2021

MADRID, 20 May.

Too Good To Go, empresa que lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, salvó 52.554.009 packs sorpresa de comida a través de su app en los 17 países en los que opera, lo que supone un crecimiento del 84 por ciento respecto al año anterior, según se desprende de su 'Informe de Impacto' correspondiente a 2021.

El estudio arroja que, en España, la app salvó en 2021 más de 3,6 millones de packs y ya suma un total de más de 7 millones de packs de comida salvados desde que aterrizara en España en septiembre de 2018.

Actualmente, la compañía ha salvado más de 135 millones de packs a nivel global, lo que equivale a más de 135.000 toneladas de comida no desperdiciada desde que se creara a principios de 2016. Todo ello,

gracias a más de 56 millones de usuarios y más de 152.000 establecimientos que se han unido a la iniciativa, añade el informe.

EMPRESA CARBONO NEUTRAL+

Asimismo, en 2021, Too Good To Go se convirtió en empresa Carbono Neutral+ apoyando diversos proyectos para neutralizar sus emisiones de carbono. En 2022, Too Good To Go se compromete a seguir apoyando proyectos de compensación en Malawi, Perú y Turquía, y a reducir activamente sus emisiones estableciendo objetivos y políticas concretas para conseguirlo.

"El papel social que se espera que desempeñen las empresas está cambiando, por lo que tiene sentido que los informes de las empresas se centren también en algo más que en los ingresos económicos", ha comentado la CEO de Too Good To Go, Mette Lykke.

Por otro lado, la compañía ha lanzado diferentes iniciativas de concienciación como ''Mira, Huele, Prueba' que incorpora a los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar a los consumidores que una vez pasada esa fecha utilicen sus sentidos para saber si el producto está bueno para consumir antes de tirarlo.

Además, en noviembre de 2021 Too Good To Go ingresó en la Plataforma de la UE sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, un proyecto de cinco años que tiene como objetivo reunir a actores del sector público y privado de todos los países de la UE para ayudar a la definición de las medidas necesarias para evitar el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena.

"Estoy orgullosa de ver cómo en Too Good To Go hemos ampliado nuestro impacto para ser más influyentes en los asuntos públicos y cómo hemos extendido nuestro proyecto sobre el etiquetado de fechas para llevar el mensaje hasta los hogares", ha comentado Lykke.

De cara al futuro, Lykke ha remarcado que el objetivo de la compañía es "seguir inspirando y empoderando a todo el mundo en torno a esta problemática del desperdicio y seguir contribuyendo a la consecución de los objetivos de la agenda 2030".