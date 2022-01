UGT exige un permiso retribuido para el cuidado de menores y dependientes ante el "fracaso" del plan Me Cuida

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT reclama un permiso retribuido para el cuidado de menores y dependientes que tengan que cumplir con un confinamiento. En opinión del sindicato, esto daría solución a la situación generada por el aumento descontrolado de confinamientos en los colegios y garantizaría los cuidados a unas familias que se sienten abandonadas por las instituciones.

Para UGT la situación "es insostenible tras dos años de pandemia en los que los padres y madres tienen que hacer frente a los confinamientos de sus hijos sin ayuda por parte de las instituciones".

El sindicato insiste que el Plan Me Cuida, que permite adaptaciones de jornada, "que pocas veces se aceptan por parte de las empresas, o reducciones de jornada, que suponen la pérdida de ingresos", es "absolutamente ineficaz e insuficiente" ya que, "además de que pocas familias se lo pueden permitir, deja fuera a las familias monomarentales/monoparentales y a los autónomos".

UGT considera importante revisar los protocolos y establecer alternativas para los alumnos que enlacen confinamientos sucesivos para garantizar el derecho a la educación. En este sentido ha recordado que teletrabajar "no es cuidar ni conciliar, es una forma de organización del trabajo y q el trabajo a distancia no debe ir dirigido a personas con responsabilidades familiares excluyendo a los que no las tienen".

Por todo ello, reclama un permiso retribuido para los trabajadores que tienen que cuidar a menores y/o mayores dependientes por cuarentenas, cierre de colegios, y centros de día. Una demanda del sindicato desde el inicio de la pandemia que "considera que siendo necesaria para garantizar los cuidados, en especial, para las más de 70.000 familias monoparentales de nuestro país". Para ello, el sindicato propone un fondo de compensación y financiación que podría provenir de los fondos europeos para la reconstrucción.

El sindicato urge a ir más allá y corregir las deficiencias del sistema de protección social, "especialmente en lo que se refiere a los cuidados y establecer medidas para una verdadera corresponsabilidad".

Por ello, consideran "absolutamente imprescindible" aumentar la inversión en cuidados, "reforzar e incrementar los servicios públicos y la protección social y seguir impulsando la corresponsabilidad, a través de la negociación colectiva y los planes de igualdad, para que no sean siempre las mujeres las que se deben pedir los permisos para cuidar".