'Yo tengo opinión', III edición de la liga de debate para jóvenes con discapacidad intelectual: "Somos capaces"

'Yo tengo opinión' contará con la participación de equipos de Alicante, Córdoba, Granada, Madrid, Orense, Valladolid y Zaragoza

Cepsa y La Liga Española de Debate Universitario (Ledu) han presentado este martes la tercera edición de la liga de debate entre jóvenes con discapacidad intelectual, que se celebrará entre equipos de siete provincias (Alicante, Córdoba, Granada, Madrid Orense, Valladolid y Zaragoza) este fin de semana, el 15 y 16 de junio, en la capital.

El encuentro llevará por lema 'Yo tengo opinión' y busca llevar a cabo un ejercicio dialéctico y de oratoria para el que los participantes se preparan a lo largo del curso mediante una formación que impulsa sus capacidades transversales. De este modo, los jóvenes desarrollan su comunicación oral, pensamiento crítico y habilidades de trabajo en equipo de cara a su plena inclusión personal, académica y profesional.

La fase de grupos se disputará, como han especificado Cepsa y Ledu, a lo largo del sábado 15 de junio, en el Centro 3 Olivos de Down Madrid, entre nueve equipos de distintas entidades que debatirán si es posible mantener una alimentación saludable hoy en día. Las dos mejores formaciones de la "liguilla" se enfrentarán en la final del domingo 16, en el Meeting Place de la Fundación GMP, a las 11.00 horas.

Como ha destacado en la presentación la directora de Recursos Humanos de Cepsa, Bettina Karsch, iniciativas como 'Yo tengo opinión' "ponen de manifiesto toda la creatividad, el liderazgo y la innovación que hay en la diversidad".

Por su parte, el embajador de la Ledu, Albert Rivera, ha destacado que "es emocionante ver cómo estos chicos debaten entre ellos". "Tenéis que ver sus caras, tenéis que ver cómo trabajan, tenéis que ver cómo debaten y cómo razonan. Esta es la mejor manera de dignificar la discapacidad: trabajando por el empleo y por el talento", ha apostillado.

"NO SUELEN ESCUCHARNOS. TENEMOS QUE DEMOSTRAR QUE SOMOS CAPACES"

La mejor oradora de la edición de 2023, Laura Hidalgo, del equipo de Down Granada, ha valorado positivamente la iniciativa, ya que, según indica, "no suelen escucharles". "Siempre tenemos que demostrar que somos capaces, que podemos hacer de todo: estudiar, trabajar, salir con los amigos, tener pareja y muchas cosas más. Cuando la gente se da cuenta de nuestras capacidades, gracias a escaparates como éste, todo cambia. Hoy trabajo de recepcionista en el Granada Club de Fútbol, donde escuchan mis opiniones y creen en mis capacidades y en la inclusión. Me respetan como persona y soy una más", ha explicado.

Además, Hidalgo ha destacado el papel fundamental de su familia en este sentido: "En mi casa sí se me escucha. Hablamos de todo, damos ideas, razonamos las cosas y, después, tomamos decisiones. Se tiene en cuenta lo que yo pienso porque es mi vida y tengo derecho a decidir".

Por este motivo, desde Down Madrid, como explica la directora general de la Fundación Down Madrid, Elena Escalona, valoran y agradecen el esfuerzo de la Ledu para que cualquier joven pueda debatir.

El objetivo de esta iniciativa es, al igual que en el resto de las competiciones vinculadas a la Liga Española de Debate Universitario, completar, como ha explicado Ledu, la formación de las 'soft skills' del alumnado para el desarrollo de capacidades transversales como la comunicación oral, el pensamiento crítico o el trabajo en equipo.

En esta línea, aparte de la competición, Ledu ha formado en debate y oratoria a decenas de profesores de todo el país con el fin de lograr una puesta en marcha cualificada de este proyecto y la traslación de estos conocimientos a las aulas como complemento a la preparación curricular del alumnado.